Kız yurduna giren şüpheli, paniğe neden oldu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesindeki özel kız öğrenci yurduna, gece yarısı gizlece girdiği ileri sürülen bir erkek, paniğe neden oldu. Su içmeye çıkan bir kız öğrencinin fark ettiği kimliği belirsiz kişi, yangın merdivenlerinden kaçtı.
Zafer Mahallesi'nde bulunan özel bir kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerden biri, bugün saat 04.00 sıralarında su içmek için mutfağa gittiğinde, iddiaya göre, karşısına bir erkek çıktı. Öğrencinin çığlık atması üzerine, diğer öğrenciler de uyanınca, şüpheli kişi panikle yangın merdivenlerinden inerek kaçtı.
Olayın yayılmasıyla veliler de polise şikayette bulundu. Polis, yurda giderek beş kız öğrencinin ifadesine başvurdu. Yurtta bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, yurda izinsiz giren kişinin kimliğinin tespiti için çalışma başlattı.
Olayın hırsızlık amaçlı olabileceğini veya kızlardan birine aşık olan birisinin yapmış olabileceğini tahmin ettiklerini söyleyen yurt sahibi Yiğit Olur, "Güvenlik kameralarından eşkal tespiti yapılıyor. Yurdumuza giren kişinin öğrencilerimizden birine platonik aşık olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü farklı zamanlara yurdun izlendiği yönünde bilgiler var. Farklı birimlerden polis ekipleri olayı tüm yönüyle araştırıyor. Kısa sürede olay aydınlanacaktır" dedi.
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