Kız yurdunda yangın paniği

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan özel bir yurdun çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Dereboğazı Mahallesi’nde bulunan bir kafenin bacasında çıkan yangın kız öğrenci yurdunun çatısına sıçradı. Yangın sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hendek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri çıkan baca yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı.
Yangın sonrası kafe bacasında ve yurdun çatı kısmında ufak çapta maddi hasar oluşurken öğrenci ve vatandaşların dumandan etkilenmedikleri öğrenilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
Rusya'dan flaş açıklama: Kürtler olmadan Suriye krizinin çözümü imkansız
Rusya'dan ABD'ye şok! Kapatma kararı aldı
GetContact uygulamasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Erişim engeli
Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!
FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'ya hapis cezası!
Eski başyaverin evinde bulundu! Erdoğan'ın etrafındakileri fişlemiş
İşte WhatsApp'ta sizi engelleyenlere mesaj atmanın yolu
Frikik üstüne frikik! O kıyafeti giydiğine bin pişman oldu
Üniversitelilere dolandırıcı şoku!
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
'Arayanı göstereceğim' diye kişisel bilgilere erişiyorlar! BTK Başkanı'ndan uyarı
Okuyucu Yorumları 0 yorum