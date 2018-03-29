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Kız yurdunda yangın paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 22:59 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan özel bir yurdun çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.Edinilen bilgilere göre, Dereboğazı Mahallesi’nde bulunan bir kafenin bacasında çıkan yangın kız öğrenci yurdunun çatısına sıçradı.

Kız yurdunda yangın paniği

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan özel bir yurdun çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Dereboğazı Mahallesi’nde bulunan bir kafenin bacasında çıkan yangın kız öğrenci yurdunun çatısına sıçradı. Yangın sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hendek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri çıkan baca yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı.
Yangın sonrası kafe bacasında ve yurdun çatı kısmında ufak çapta maddi hasar oluşurken öğrenci ve vatandaşların dumandan etkilenmedikleri öğrenilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kız yurdunda yangın paniği

Kız yurdunda yangın paniği

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