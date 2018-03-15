Kızı cinsel istismar kurbanı baba komşu kızına tacizden tutuklandı!

Manavgat'ta esnaflık yapan Remzi Erdem, 2015 yılının haziran ayında kapı komşusunun kızı, o dönem 14 yaşındaki S.Ç.'yi, iddiaya göre evde kimsenin olmadığı sırada kendi evine çağırarak 40 lira verdi ve sırtını çiğneyip, kasıklarına masaj yapmasını istedi. Bu sırada kendisine sarılarak, bacaklarına dokunup öpmek isteyen Remzi Erdem'in elinden kurtulup kaçmayı başaran S.Ç., durumu babasından ayrı birlikte yaşadıkları annesine anlattı. Annenin şikayeti üzerine Remzi Erdem hakkında 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamalarıyla dava açıldı. Davaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da müdahil oldu. "ÜZERİMDE ŞORT VARDI VE BACAKLARIMA DOKUNDU"



Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalarda kız çocuğu S.Ç., psikolog bilirkişi eşliğinde ifade verdi. Evde yalnız olduğu bir gün kapının çaldığını ve gelenin Remzi Erdem olduğunu söyleyen S.Ç., "Evde kimse olup olmadığını sordu, ben de 'kimse yok, arkadaşıma gideceğim' dedim. Kendi evinin kapısını açarak bana, 'Sırtımı çiğner misin' dedi. Ben o an bir şey diyemedim, içeri girdim. Bana arkamdan sarıldı ve elime 20 lira verdi. Yatak odasına gidip sırtüstü yatarak, 'Kasıklarıma masaj yapar mısın?' dedi. Sadece dizlerine yaptım. O sırada saçlarım öne dökülünce, 'Saçların ipek gibi' dedi. Beni öpmeye çalıştı. Üzerimde şort vardı ve bacaklarıma dokundu. Bu sırada bana, 'Benden korkuyorsun, korkma' deyince ben de 'korkmuyorum Remzi amca' diye cevap verdim. Elime 20 lira daha verdi, işimin olduğunu söyleyip koşarak çıktım. Akşam annem işten gelince olanları anlattım" dedi.

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S.Ç.'nin annesi N.G.O., olay günü işyerinden eve geldiğinde, kızının yaşadıklarını kendisine ağlayarak anlattığını belirterek, Remzi Erdem'in verdiği 40 lirayı kapılarının önüne koyduğunu söyledi. O sırada evde olmayan sanığın eşine telefonla mesaj atarak görüşmek istediğini söylediğini belirten N.G.O., "Sanığın eşi gelince olayı anlattım. Tepki göstererek, eşinin işyerinde olduğunu ve kendileriyle yüzleştirmek istediğini söyledi. Daha sonra da eşinin evin ve arabanın anahtarlarını bırakarak kaçmış olduğunu ve bir daha Manavgat'a gelemeyeceğini söyledi" diye konuştu. "BENİM KIZIM DA MAĞDUR OLDU"



Sanık Remzi Erdem ise hakkındaki suçlamaları hiçbir şekilde kabul etmediğini belirterek, "Ben de 2 kız evladı babasıyım. Büyük kızım engellidir. Şimdi 23 yaşında olan küçük kızım, cinsel istismara maruz kaldı ve sanık halen tutukludur. Böyle bir olayın sonuçlarını öngörebilecek durumdayım. O gün S.Ç.'ye harçlık verdiğim doğrudur -ki önceden de harçlık veriyordum- Ben S.Ç.'nin annesini ve sülalesini tanırım. Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmiyorum" dedi.

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Duruşmalarda tanıkların verdiği ifadelerin ardından esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, davada sanık ve şikayetçilerin aynı apartmanda kapı komşusu olduklarını, sanığın S.Ç.'nin evde yalnız olup olmadığını kontrol ettikten sonra belini çiğnemesi için kendi evine çağırdığını, S.Ç.'nin eve girmesinin ardından ona sarıldığını ve kasıklarına masaj yapmasını istediğini, bacaklarını okşadığını, S.Ç.'ye eve girerken ve çıkarken para verdiğini aktardı. Sanığın savcılık ifadesinde de benzer beyanlarda bulunduğunu aktaran savcı, esas hakkındaki görüşünde şu ifadelere yer verdi: "Sanığın evde tek başına olarak bildiği 14 yaşındaki mağdureyi, eve masaj yapması için çağırmasının cinsel istismar kastını gösterdiği, mağdur 14 yaşında olup hukuken, fiilen ve ahlaken ayırt etme yetisine sahip olamayacağı, bu yaştaki mağdura karşı sanığın kendi ikrarıyla mağduru masaj yaptırmaya çalışmasının bile istismar suçunu oluşturacağı, eylemin önce masaj yaptırılma şeklinde istendiği, daha sonra sarılma ve bacak okşama şeklinde gerçekleşen eylem olduğu mağdurun beyanı, sanığın kısmi ikrarıyla anlaşılmaktadır."