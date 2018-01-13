Kızıl şahini öldürüp fotoğrafını paylaşan kadına para cezası

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da koruma altındaki kızıl şahini öldürdükten sonra fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan kadına, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından 8 bin 909 lira para cezası verildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 15'inci Bölge Müdürlüğü Malatya Şube Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Sosyal medya üzerinde öldürmüş olduğu kızıl şahinin fotoğraflarını yayınlayan kadına, güvenlik birimleri tarafından yapılan inceleme araştırma sonrasında kimlik tespit yapılarak, koruma altındaki kızıl şahinin öldürmesi nedeniyle Malatya Şube Müdürlüğümüzce ilgili mevzuatlar çerçevesinde 909 lira idari, 8 bin lira tazminat olmak üzere 8 bin 909 lari para cezası uygulanmıştır."
FOTOĞRAFLI
Bakan Kurtulmuş'tan olay Abdullah Gül yorumu
Reklam afişi tepki çekmişti! H&M mağazasına saldırdılar
İlk gay prensten sarayda büyük hamle
'Korkmuyorum lan' dediği gün iş biter
Bir sabah uyandı ve görmüyordu! Türkiye'de sadece 6 kişide bu hastalık var
Askeri gemide yangın! 11 asker hastaneye kaldırıldı
'Kasaba'nın Şerifi' lakaplı Belediye Başkanı: Vaatlerin hiçbirini yapmadım
Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı
Bu kuşlar ormanları bilerek yakıyor
Ülke açlıktan kırılıyor, bakın o ne yapıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum