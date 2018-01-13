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Kızıl şahini öldürüp fotoğrafını paylaşan kadına para cezası

YAŞAM HABERLERİ | 13.01.2018 16:42 | Son Güncelleme 2 saat önce

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da koruma altındaki kızıl şahini öldürdükten sonra fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan kadına, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından 8 bin 909 lira para cezası verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15'inci Bölge Müdürlüğü Malatya Şube Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sosyal medya üzerinde öldürmüş olduğu kızıl şahinin fotoğraflarını yayınlayan kadına, güvenlik birimleri tarafından yapılan inceleme araştırma sonrasında kimlik tespit yapılarak, koruma altındaki kızıl şahinin öldürmesi nedeniyle Malatya Şube Müdürlüğümüzce ilgili mevzuatlar çerçevesinde 909 lira idari, 8 bin lira tazminat olmak üzere 8 bin 909 lari para cezası uygulanmıştır."

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