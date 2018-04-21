HABER

Kızılcahamam Emniyetinden zehir tacirlerine ağır darbe

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 01:28 | Son Güncelleme

Kızılcahamam’da uyuşturucu satan ve kullanan şahıslara yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 5’i tutuklandı.Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik polis tarafından yapılan kapsamlı çalışmalar sonucu isimleri ve adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için şafak operasyonu gerçekleştirildi.

Kızılcahamam Emniyetinden zehir tacirlerine ağır darbe

Kızılcahamam’da uyuşturucu satan ve kullanan şahıslara yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 5’i tutuklandı.
Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik polis tarafından yapılan kapsamlı çalışmalar sonucu isimleri ve adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için şafak operasyonu gerçekleştirildi. Kızılcahamam Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 17 Nisan Salı günü gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin adreslerine birer birer girildi. Narkotik köpekleriyle evleri didik didik arayan ekipler, şüphelilerin üzerilerinde ve ikametlerinde bir miktar uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, bu tüfeğe ait fişekler, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 8 adet cep telefonu ve bu telefonlara ait sim kartlar ile 1 adet laptop ele geçirdi.
Göz altına alınan İ.Ç. (29), M.K, (26), N.Ö, (30), M.Ş, (27), M.Ç, (34) ve Y.B. (24) İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden Y.B. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan İ.Ç. (29), M.K. (26), N.Ö. (30), M.Ş. (27) ve M.Ç. (34) uyuşturucu madde ticareti yapmak suçuyla bugün tutuklandı.

Kızılcahamam Emniyetinden zehir tacirlerine ağır darbe

Kızılcahamam Emniyetinden zehir tacirlerine ağır darbe

Kızılcahamam Emniyetinden zehir tacirlerine ağır darbe

Kızılcahamam Emniyetinden zehir tacirlerine ağır darbe

Tüm gözler Abdullah Gül'deTüm gözler Abdullah Gül'de
Meral Akşener çok sert konuştuMeral Akşener çok sert konuştu
CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu mu?CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan derbi yorumu: Allah-u alem alkoliktir

Cumhurbaşkanı Erdoğan derbi yorumu: Allah-u alem alkoliktir

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

Kılıçdaroğlu 24 Haziran erken seçiminde aday olmayacak! İşte ankette öne çıkan isimler

Kılıçdaroğlu 24 Haziran erken seçiminde aday olmayacak! İşte ankette öne çıkan isimler

İlginizi Çekebilir

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü

Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü

Rize'de skandal görüntüler! Sosyal medyaya bomba gibi düştü

Rize'de skandal görüntüler! Sosyal medyaya bomba gibi düştü

Tekirdağ'da vahşet! Kocasını döve döve öldürdü!

Tekirdağ'da vahşet! Kocasını döve döve öldürdü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş

Antalya'da vahşet! Yavru kediyi kafasını ve bacaklarını keserek öldürdüler!

Antalya'da vahşet! Yavru kediyi kafasını ve bacaklarını keserek öldürdüler!

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.