Kızılcahamam Emniyetinden zehir tacirlerine ağır darbe

Kızılcahamam’da uyuşturucu satan ve kullanan şahıslara yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 5’i tutuklandı.
Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik polis tarafından yapılan kapsamlı çalışmalar sonucu isimleri ve adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için şafak operasyonu gerçekleştirildi. Kızılcahamam Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 17 Nisan Salı günü gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin adreslerine birer birer girildi. Narkotik köpekleriyle evleri didik didik arayan ekipler, şüphelilerin üzerilerinde ve ikametlerinde bir miktar uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, bu tüfeğe ait fişekler, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 8 adet cep telefonu ve bu telefonlara ait sim kartlar ile 1 adet laptop ele geçirdi.
Göz altına alınan İ.Ç. (29), M.K, (26), N.Ö, (30), M.Ş, (27), M.Ç, (34) ve Y.B. (24) İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden Y.B. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan İ.Ç. (29), M.K. (26), N.Ö. (30), M.Ş. (27) ve M.Ç. (34) uyuşturucu madde ticareti yapmak suçuyla bugün tutuklandı.
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