HABER

Kızılırmak Nehri'ne atlayan gençler akıntıya kapılıp kayboldu (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 18:42 | Son Güncelleme

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ Bafra ilçesinden geçen Kızılırmak Nehri'nde Osman Ertekin için yapılan arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Kızılırmak Nehri'ne atlayan gençler akıntıya kapılıp kayboldu (3)

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ
Bafra ilçesinden geçen Kızılırmak Nehri'nde Osman Ertekin için yapılan arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Dalgıçların su altında yaptıkları çalışmalardan bir sonuç alınamadı. Ekiplerin nehir kıyısında yaptıkları çalışmalarda da olumlu bir sonuç elde edilemedi. Arama çalışmalarının yarın sabahtan itibaren devam edeceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kızılırmak Nehri'ne atlayan gençler akıntıya kapılıp kayboldu (3)Kızılırmak Nehri'ne atlayan gençler akıntıya kapılıp kayboldu (3)

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurduAfrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu
Bayrağı indirmek istedi! Linçten son anda kurtulduBayrağı indirmek istedi! Linçten son anda kurtuldu
Instagram'da büyük değişiklik!Instagram'da büyük değişiklik!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Mehmet Aydın ile anılan Çiftlik Bank operasyonunda son dakika gelişmesi

Mehmet Aydın ile anılan Çiftlik Bank operasyonunda son dakika gelişmesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mina Başaran'ın nişanlısı mezarına gitti ve...

Mina Başaran'ın nişanlısı mezarına gitti ve...

11 gündür kayıptı! Cansız bedeni bakın nerede bulundu?

11 gündür kayıptı! Cansız bedeni bakın nerede bulundu?

İran'da düşen uçak Çukur dizisinde yer almış

İran'da düşen uçak Çukur dizisinde yer almış

6 kız öğrenciye kabusu yaşatan müdür serbest kaldı!

6 kız öğrenciye kabusu yaşatan müdür serbest kaldı!

Regaip kandili ne zaman? Regaip Kandili dualar ve kandil mesajları ile kutlanacak!

Regaip kandili ne zaman? Regaip Kandili dualar ve kandil mesajları ile kutlanacak!

Samsun'da kayalıkların arasından parçalanmış kadın cesedi çıktı!

Samsun'da kayalıkların arasından parçalanmış kadın cesedi çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.