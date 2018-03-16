Kızılırmak Nehri'ne atlayan gençler akıntıya kapılıp kayboldu (3)

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Bafra ilçesinden geçen Kızılırmak Nehri'nde Osman Ertekin için yapılan arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Dalgıçların su altında yaptıkları çalışmalardan bir sonuç alınamadı. Ekiplerin nehir kıyısında yaptıkları çalışmalarda da olumlu bir sonuç elde edilemedi. Arama çalışmalarının yarın sabahtan itibaren devam edeceği belirtildi.

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