HABER

Kızılırmak Nehri'ne atlayan gençler akıntıya kapılıp kayboldu (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 20:10 | Son Güncelleme

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ Bafra ilçesinden geçen Kızılırmak Nehri'nde Osman Ertekin için yapılan arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ Bafra ilçesinden geçen Kızılırmak Nehri'nde Osman Ertekin için yapılan arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Dalgıçların su altında yaptıkları çalışmalardan bir sonuç alınamadı. Ekiplerin nehir kıyısında yaptıkları çalışmalarda da olumlu bir sonuç elde edilemedi. Arama çalışmalarının yarın sabahtan itibaren devam edeceği belirtildi.

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda karar!Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda karar!
Fransa'dan şok açıklama! 'Türk uçaklarının uçuşuna izin verilmesin'Fransa'dan şok açıklama! 'Türk uçaklarının uçuşuna izin verilmesin'
İşte düşen Türk jetindeki pilotun kuleyle son konuşmasıİşte düşen Türk jetindeki pilotun kuleyle son konuşması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı'dan olay sözler: AK Parti içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var!

Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı'dan olay sözler: AK Parti içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
E-5'te büyük kaza! Trafik kilitlendi

E-5'te büyük kaza! Trafik kilitlendi

Uçakta büyük skandal! Hostesler tuvaletin kapısını açınca...

Uçakta büyük skandal! Hostesler tuvaletin kapısını açınca...

Muş'ta otobüsle tır çarpıştı: 1 ölü, 40 yaralı

Muş'ta otobüsle tır çarpıştı: 1 ölü, 40 yaralı

Mina Başaran'ın nişanlısı mezarına gitti ve...

Mina Başaran'ın nişanlısı mezarına gitti ve...

11 gündür kayıptı! Cansız bedeni bakın nerede bulundu?

11 gündür kayıptı! Cansız bedeni bakın nerede bulundu?

İran'da düşen uçak Çukur dizisinde yer almış

İran'da düşen uçak Çukur dizisinde yer almış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.