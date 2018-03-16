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Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 10:51 | Son Güncelleme

Gece yarısı Samsun’un Bafra ilçesinde Çetinkaya Köprüsü’nden Kızılırmak Nehri’ne atlayan Osman Ertekin (19) ile Belgin Ş. (15) dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Akıntıya kapılan 2 kişi çığlıklar içinde gözden kayboldu. Bu sabah arama çalışmaları sırasında Belgin Ş.'nin cansız bedeni bulundu. 15 yaşındaki kız çocuğu Belgin Ş. ile evli ve bir çocuk babası olan Osman Ertekin’in sevgili oldukları iddia edildi.

Samsun'da dün gece can pazarı yaşandı. Bafra ilçesi Fatih Mahallesi Çetinkaya Köprüsü’nde yaşanan olayda çevredekilerin iddiasına göre Osman Ertekin ve Belgin Ş. birlikte köprüden suya atladı.

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Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri geldi. Atladıkları yerden 50 metre ileride kayalıklara tutunan Ertekin ve Belgin Ş. dakikalarca yardım çığlıkları atarak bekledi.

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YASAK AŞK İDDİASI

Edinilen bilgiye göre, Osman Ertekin (20) ve Belgin Şahin (15) iddiaya göre yasak aşk yaşıyordu. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Osman Ertekin, genç kızla Bursa’da çalıştığı sırada tanışarak arkadaş oldu. Daha sonra genç kıza aşık olan Osman Ertekin, Belgin Şahin’i, eşini ve çocuğunu alarak, Bursa’dan Bafra ilçesine geldi. Daha sonra eşiyle arkadaşının yasak aşk yaşadığını öğrenen bir çocuk annesi kadın, boşanmak için dava açmaya hazırlandı. Olayların gün yüzüne çıkmasıyla birlikte kavuşamayacaklarını anlayan Osman Ertekin ve Belgin Şahin, akşam saatlerinde Çetinkaya Köprüsü’ne gelerek intihar etmeye karar verdi. 112’yi arayan 2 genç, "Biz Kızılırmak’a atlayarak intihar edeceğiz" dedikten sonra, kendilerini suya attı.

DAKİKALARCA YARDIM İSTEDİ

Ekipler Altınkaya Baraj kapaklarında suyun akışını kapattırarak Samsun Deniz Polisi'nden yardım istedi. Erkek arkadaşını suyun içinde kollarının arasında tutmaya çalışan Belgin Ş., dakikalarca bağırarak yardım istedi.

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AKINTIYA DAYANAMADI

Kızlırmak’ta akıntının fazla olması nedeniyle bir türlü iki kişiye ulaşamayan ekipler olay yerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden bot getirdi. Çığlıklar içerisinde “Yardım edin” diye bağıran Belgin Ş. son kez el salladı.

Daha fazla suyun akıntısına dayanamayan Belgin Ş. onlarca kişinin gözleri önünde akıntıya kapılarak suda gözden kayboldu.

Olay yerine Samsun Sualtı arama kurtarma ekipleri de sevk edildi. Saat 01.30 sıralarında son verilen arama çalışması saat 07.00’de tekrar başladı.

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BELGİN Ş.'NİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sabah havanın aydınlanmasıyla yaklaşık 50 kişilik ekiple yeniden başlayan arama kurtarma çalışmalarında Belgin Ş'nin cansız bedeni, Çetinkaya Köprüsü'ne 1,5 kilometre uzaklıkta ırmak kenarında çalılara takılmış halde bulundu.

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OSMAN ERTEKİN EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASI

15 yaşındaki kız çocuğu Belgin Ş. ile evli ve bir çocuk babası olan Osman Ertekin’in sevgili oldukları iddia edildi.

Osman Ertekin’in Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na vatani görevinin çıktığı ve 2 gün önce de teslim olması gerektiği belirlendi. Osman Ertekin'in bulunması için çalışmalar sürüyor. (AJANSLAR)

Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı beklediKızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi
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Samsun Bafra Osman Ertekin Belgin Ş. kızılırmak nehri

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