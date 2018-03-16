Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!

Samsun'da dün gece can pazarı yaşandı. Bafra ilçesi Fatih Mahallesi Çetinkaya Köprüsü’nde yaşanan olayda çevredekilerin iddiasına göre Osman Ertekin ve Belgin Ş. birlikte köprüden suya atladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri geldi. Atladıkları yerden 50 metre ileride kayalıklara tutunan Ertekin ve Belgin Ş. dakikalarca yardım çığlıkları atarak bekledi.

YASAK AŞK İDDİASI



Edinilen bilgiye göre, Osman Ertekin (20) ve Belgin Şahin (15) iddiaya göre yasak aşk yaşıyordu. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Osman Ertekin, genç kızla Bursa’da çalıştığı sırada tanışarak arkadaş oldu. Daha sonra genç kıza aşık olan Osman Ertekin, Belgin Şahin’i, eşini ve çocuğunu alarak, Bursa’dan Bafra ilçesine geldi. Daha sonra eşiyle arkadaşının yasak aşk yaşadığını öğrenen bir çocuk annesi kadın, boşanmak için dava açmaya hazırlandı. Olayların gün yüzüne çıkmasıyla birlikte kavuşamayacaklarını anlayan Osman Ertekin ve Belgin Şahin, akşam saatlerinde Çetinkaya Köprüsü’ne gelerek intihar etmeye karar verdi. 112’yi arayan 2 genç, "Biz Kızılırmak’a atlayarak intihar edeceğiz" dedikten sonra, kendilerini suya attı.