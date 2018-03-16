HABER

Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 02:02 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde Çetinkaya Köprüsü’nden Kızılırmak Nehri’ne atlayan gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Akıntıya kapılan gençler çığlıklar içinde gözden kayboldu.

Henüz kimlikleri belirlenemeyen biri erkek biri kız iki arkadaş Çetinkaya Köprüsü’nden Kızılırmak’a atladı.

Köprüden suya atlayan gençler 50 metre ileride kayalardan oluşan şelalede bağırarak kurtarılmayı bekledi.

Sedde boyunda bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kızılırmak’ta can pazarı

DAKİKALARCA YARDIM İSTEDİ

Ekipler Altınkaya Baraj kapaklarında suyun akışını kapattırarak Samsun Deniz Polisinden yardım istedi. Erkek arkadaşını suyun içinde kollarının arasında tutmaya çalışan genç kız dakikalarca bağırarak yardım istedi.

Kızılırmak’ta can pazarı

AKINTIYA DAYANAMADI

Kızlırmak’ta akıntının fazla olması nedeniyle bir türlü gençlere ulaşamayan ekipler olay yerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden bot getirdi. Çığlıklar içerisinde “Yardım edin” diye bağıran genç kız son kez el salladı.

Kızılırmak’ta can pazarı

Erkek arkadaşıyla birlikte daha fazla suyun akıntısına dayanamayan genç kız onlarca kişinin gözleri önünde akıntıya kapılarak suda gözden kayboldu. Olay yerine gelen deniz polisi dalgıçları Kızılırmak’ta kaybolan gençleri aramaya başladı.

(DHA / İHA)

'35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı''35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı'
Nevşin Mengü’den olay yaratacak paylaşım!Nevşin Mengü’den olay yaratacak paylaşım!
'Challenger uzay mekiğini biz düşürdük''Challenger uzay mekiğini biz düşürdük'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun Bafra Kızılırmak

En Çok Okunan Haberler

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı

Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı

Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı

Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı

Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
tam bir skandal,rezalet...böyle kurtarma operasyonu mu olur !!!
müdahale çok yavaş ipi beline bağladığı atla suya
Diğer Haberler
Genç kadın, sosyal medyadan tanıştığı erkek tarafından dolandırıldı

Genç kadın, sosyal medyadan tanıştığı erkek tarafından dolandırıldı

Besihanenin duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı

Besihanenin duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı

Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı

Boşanmak isteyince dehşet saçtı! Cinayet kamerada

Boşanmak isteyince dehşet saçtı! Cinayet kamerada

'Anne ben hamile kalır mıyım?' deyince korkunç gerçek ortaya çıktı!

'Anne ben hamile kalır mıyım?' deyince korkunç gerçek ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.