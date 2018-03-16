Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Henüz kimlikleri belirlenemeyen biri erkek biri kız iki arkadaş Çetinkaya Köprüsü’nden Kızılırmak’a atladı.
Köprüden suya atlayan gençler 50 metre ileride kayalardan oluşan şelalede bağırarak kurtarılmayı bekledi.
Sedde boyunda bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.
DAKİKALARCA YARDIM İSTEDİ
Ekipler Altınkaya Baraj kapaklarında suyun akışını kapattırarak Samsun Deniz Polisinden yardım istedi. Erkek arkadaşını suyun içinde kollarının arasında tutmaya çalışan genç kız dakikalarca bağırarak yardım istedi.
AKINTIYA DAYANAMADI
Kızlırmak’ta akıntının fazla olması nedeniyle bir türlü gençlere ulaşamayan ekipler olay yerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden bot getirdi. Çığlıklar içerisinde “Yardım edin” diye bağıran genç kız son kez el salladı.
Erkek arkadaşıyla birlikte daha fazla suyun akıntısına dayanamayan genç kız onlarca kişinin gözleri önünde akıntıya kapılarak suda gözden kayboldu. Olay yerine gelen deniz polisi dalgıçları Kızılırmak’ta kaybolan gençleri aramaya başladı.
(DHA / İHA)
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