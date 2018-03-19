HABER

Kızılırmak'a atlayan Osman Ertekin'in 4 gün sonra cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 16:43 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Bafra ilçesinde aşk yaşadığı iddia edilen Belgin Ş.

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Bafra ilçesinde aşk yaşadığı iddia edilen Belgin Ş. (15) ile birlikte Kızılırmak Nehri'ne atlayan Osman Ertekin'in (20) cansız bedenine ulaşıldı. Bafra ilçesinde geçen Perşembe akşamı evli ve bir çocuk babası Osman Ertekin ile aşk yaşadığı öne sürülen Belgin Ş., Kızılırmak Nehri'ne atladı. Bir süre suda çırpınıp yardım çığlıkları atan iki genç, ardından akıntıya kapılarak kayboldu. İtfaiye, polis ve AFAD ekiplerinin Cuma sabahından itibaren başlattığı arama çalışmalarında Belgin Ş.'nin cesedi bulundu. Ancak Ertekin'in izine ulaşılamadı. Günlerdir süren arama çalışmaları bugün sonuç verdi. Osman Ertekin'in cansız bedeni, Jandarma Özel Arama Kurtarma ekibi tarafından nehre atladıkları yerden 4 kilometre uzaklıkta bataklığa saplanmış şekilde bulundu. Ertekin'in cansız bedeni, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen ve gözyaşlarına boğulan anne Emine Ertekin, “Oğlumu öldürdüler. Yavrumu öldürdüler” diyerek ağıt yaktı. Anne Ertekin`i yakınları ve jandarma ekipleri sakinleştirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çiftlik Bank’ta FETÖ şüphesi!Çiftlik Bank’ta FETÖ şüphesi!
TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı!TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı!
'35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı''35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Asena Atalay'ın yerine Çağla Şıkel mi geliyor?

Asena Atalay'ın yerine Çağla Şıkel mi geliyor?

Genç çiftçiye 30 bin TL hibe desteği

Genç çiftçiye 30 bin TL hibe desteği

Altın tahvili ihracında 'ikinci tur' başlıyor

Altın tahvili ihracında 'ikinci tur' başlıyor

Afrin ele geçirildi, Barzani yasa girdi!

Afrin ele geçirildi, Barzani yasa girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kan donduran olay! 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Kan donduran olay! 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İstanbul'daki lüks sitede akılalmaz olay! Arabasını gören koştu ama...

İstanbul'daki lüks sitede akılalmaz olay! Arabasını gören koştu ama...

Öz baba rezaleti! 8 sene boyunca kızını istismar etti

Öz baba rezaleti! 8 sene boyunca kızını istismar etti

Uçakta öyle bir şey unuttu ki...

Uçakta öyle bir şey unuttu ki...

Kontrolden çıkan otomobil faciaya neden oluyordu

Kontrolden çıkan otomobil faciaya neden oluyordu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.