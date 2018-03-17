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Kızılırmak'a birlikte atladığı genç kızı, 'iş arkadaşım' diyerek, eşiyle tanıştırmış (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 19:03 | Son Güncelleme

ERTEKİN'E ULAŞILAMADI Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri'ne atlayan Osman Ertekin için arama çalışmalarında bu günde bir sonuç alınamadı.

Kızılırmak'a birlikte atladığı genç kızı, 'iş arkadaşım' diyerek, eşiyle tanıştırmış (2)

ERTEKİN'E ULAŞILAMADI
Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri'ne atlayan Osman Ertekin için arama çalışmalarında bu günde bir sonuç alınamadı. Öte yandan Osman Ertekin'in babası Yaşar Ertekin de bölgeye gelerek arama çalışması hakkında bilgi aldı. Çalışmalara yarın Ordu'dan gelecek ekiplerle devam edileceği belirtildi.
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Kızılırmak'a birlikte atladığı genç kızı, 'iş arkadaşım' diyerek, eşiyle tanıştırmış (2)

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