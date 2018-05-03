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Kızılırmak'ta akıntıya kapılan 1 kişi boğuldu, 1 kişi kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 21:46 | Son Güncelleme

ÇORUM’un İskilip ilçesinde Kızılırmak nehrinde akıntıya kapılen iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kızılırmak'ta akıntıya kapılan 1 kişi boğuldu, 1 kişi kayboldu

Mustafa ULUSOY/İSKİLİP (Çorum), (DHA) - ÇORUM’un İskilip ilçesinde Kızılırmak nehrinde akıntıya kapılen iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğerinin ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
İskilip ilçesi Çukurköy yakınlarda Kızılırmak nehrinde balık avlayan Galip Güler, Tayfun Kaya ve Sadık Kızılkaya isimli üç gençten Galip Güler nehrin akıntısına kapılarak suda sürüklendi. Irmak kenarında tarlada çalışan Ramazan Buğday isimli bir kişi yardıma koşarak Galip Güler’i kurtarmaya çalıştığı esnada ikisi de ırmağın suyunda gözden kayboldu. Çorum AFAD ekibi dalgıçları Galip Güler’e ulaşarak sudan çıkardı. Bölgede bulunan sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Galip Güler hayatını kaybetti. Ramazan Buğday’ı arama çalışmalarına devam ediliyor.

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