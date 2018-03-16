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Kızılırmak’ta can pazarı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 01:44 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde Çetinkaya Köprüsü’nden Kızılırmak Nehri’ne atlayan gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi.

Samsun’un Bafra ilçesinde Çetinkaya Köprüsü’nden Kızılırmak Nehri’ne atlayan gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Akıntıya kapılan gençler çığlıklar içinde gözden kayboldu.
Henüz kimlikleri belirlenemeyen biri erkek biri kız iki arkadaş Çetinkaya Köprüsü’nden Kızılırmak’a atladı. Köprüden suya atlayan gençler 50 metre ileride kayalardan oluşan şelalede bağırarak kurtarılmayı bekledi. Sedde boyunda bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekipler Altınkaya Baraj kapaklarında suyun akışını kapattırarak Samsun Deniz Polisinden yardım istedi. Erkek arkadaşını suyun içinde kollarının arasında tutmaya çalışan genç kız dakikalarca bağırarak yardım istedi. Kızlırmak’ta akıntının fazla olması nedeniyle bir türlü gençlere ulaşamayan ekipler olay yerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden bot getirdi. Çığlıklar içerisinde “Yardım edin” diye bağıran genç kız son kez el salladı. Erkek arkadaşıyla birlikte daha fazla suyun akıntısına dayanamayan genç kız onlarca kişinin gözleri önünde akıntıya kapılarak suda gözden kayboldu. Olay yerine gelen deniz polisi dalgıçları Kızılırmak’ta kaybolan gençleri aramaya başladı.

Kızılırmak’ta can pazarı

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Kızılırmak’ta can pazarı

Kızılırmak’ta can pazarı
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Kızılırmak’ta can pazarı

Kızılırmak’ta can pazarı
3 / 6

Kızılırmak’ta can pazarı

Kızılırmak’ta can pazarı
4 / 6

Kızılırmak’ta can pazarı

Kızılırmak’ta can pazarı
5 / 6

Kızılırmak’ta can pazarı

Kızılırmak’ta can pazarı
6 / 6

Kızılırmak’ta can pazarı

Kızılırmak’ta can pazarı
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