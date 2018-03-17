Kızılırmak’ta kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Samsun’da yasak aşk yaşadıkları ve kavuşamayacaklarını anladıktan sonra Kızılırmak’a atlayarak intihar ettikleri iddia edilen gençlerden Osman Ertekin’i arama çalışmaları devam ediyor.

15 Mart günü saat 22.30 sıralarında Osman Ertekin (20) iddiaya göre, yasak aşk yaşadığı 15 yaşındaki Belgin Şahin ile birlikte Çetinkaya Köprüsü’nden Kızılırmak Nehri’ne atladı. Yapılan arama çalışmalarında dalgıçlar dün Belgin Şahin’in cesedine ulaştı.

Dalgıçlar dün gece geç saatlere kadar sürdürdüğü arama çalışmalarından bir netice alamadı. Bugün sabahın erken saatlerinden itibaren Kızılırmak Nehri’nde Samsun Deniz Polisi dalgıçları tarafından tekrar arama çalışmaları başlatıldı. Çalışma kapsamında karadan ve sudan 10 kilometrelik alan taranıyor. Saat 13.00’e kadar yapılan arama çalışmasında Osman Ertekin’e ulaşılamadı.