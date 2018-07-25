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Kızılırmak'ta kaybolan gencin, 2 gün sonra cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2018 13:34 | Son Güncelleme

KIRŞEHİR'de 2 gün önce serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kaybolan Raşit Tekin’in (22) cesedi bulundu.

Kızılırmak'ta kaybolan gencin, 2 gün sonra cesedi bulundu

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR'de 2 gün önce serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kaybolan Raşit Tekin’in (22) cesedi bulundu.
Merkeze bağlı Karaboğaz köyü yakınlarından geçen Kızılırmak'a serinlemek için Raşit Tekin, kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İki günden beri aralıksız süren çalışmalarla bugün sabah saatlerinde Tekin'in cesedine ulaşıldı. Suya girdiği yerden yaklaşık 100 metre uzakta su pompası yakınında bulunan Raşit Tekin'in cansız bedeni, kıyıya çıkarıldı.
Yapılan incelemelerin ardından Raşit Tekin'in cenazesi otopsi için Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kondu.

FOTOĞRAFLI

Kızılırmak'ta kaybolan gencin, 2 gün sonra cesedi bulundu

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