Kızılırmak’ta kaybolan şahsı arama çalışmaları sürecek

Samsun’un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri’nde kaybolan genci bulmak için arama çalışmaları ile ilgili Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel başkanlığında bir toplantı yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Karadeniz, İlçe Emniyet Amiri Murat Öner, Sahil Güvenlik, Jandarma Arama Kurtarma(JAK) Timi, Deniz Polisi, AFAD ekipleri kaymakamlık toplantı salonunda Kaymakam Ali Fuat Türkel başkanlığında durum değerlendirmesinde bulundu.

“Arama çalışmaları devam edecek”

Toplantı sonunda Kaymakam Ali Fuat Türkel yaptığı açıklamada, "Olay mahallinden denize kadar olan 22 kilometrelik alan taranmış vaziyette. Bazı yerler iki defa tarandı, dolayısıyla arama çalışmalarımız devam edecek. Tamamen profesyonel ekiple çalışmalarımız sürecek. Hem sahil güvenlik, emniyet, jandarma hem de AFAD ekipleri 50’nin üzerinde personelle arama çalışmalarımız şimdilik devam edecek” dedi.