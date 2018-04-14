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Kızıltepe polisinden şok uygulama

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 18:08 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği ’Şok Uygulama’ neticesinde 200 şahıs sorgulanırken bir asker kaçağı tespit edildi.Kızıltepe polisi, 10 ekiple Cumhuriyet Meydanı’nda ’Şok Uygulaması’ gerçekleştirdi.

Kızıltepe polisinden şok uygulama

Mardin’in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği ’Şok Uygulama’ neticesinde 200 şahıs sorgulanırken bir asker kaçağı tespit edildi.
Kızıltepe polisi, 10 ekiple Cumhuriyet Meydanı’nda ’Şok Uygulaması’ gerçekleştirdi. Aramalarda 200 şahıs sorgulandı. Asker kaçağı olan 1 kişi tespit edildi.

Kızıltepe polisinden şok uygulama

Kızıltepe polisinden şok uygulama

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