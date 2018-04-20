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Kızıltepe polisinden uygulama

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 17:21 | Son Güncelleme

Mardin’de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulama neticesinde 150 şahıs sorgulandı.

Kızıltepe polisinden uygulama

Mardin’de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulama neticesinde 150 şahıs sorgulandı. Uygulamada asker kaçağı 10 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler Yani Mahalle Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde şok uygulama gerçekleştirdi. 150 şahsın kimliği sorgulanırken asker kaçağı 10 kişi tespit edildi. Şahısların hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Kızıltepe polisinden uygulama

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