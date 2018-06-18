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Kızıltepe'de 10 kilo patlayıcı ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 17:03 | Son Güncelleme

MARDİN'in Kızıltepe, Derik, Mazıdağı ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik devam eden çalışmalarda, 15 kişi gözaltına alınırken, 10 kilo patlayıcı ele geçirildi.

Kızıltepe'de 10 kilo patlayıcı ele geçirildi

MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Kızıltepe, Derik, Mazıdağı ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik devam eden çalışmalarda, 15 kişi gözaltına alınırken, 10 kilo patlayıcı ele geçirildi. PYD/YPG'den kaçan 2 kişi ise Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.
Derik ve Mazıdağı ilçelerinde 12 Haziran'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarla ilgili Mardin Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Mardin İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık ettiği tespit edilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 12.06.2018 günü ilimiz Derik ve Mazıdağı ilçelerinde yapılan eşzamanlı operasyonda; 15 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.
Valilik tarafından yapılan başka bir yazılı açıklamada, 13 Haziran tarihinde Kızıltepe ilçesinde bir tarlada yapılan aramalarda, 10 kilo patlayıcı ele geçirildiği belirtildi. Başka bir açıklamada ise bölücü terör örgütü PYD/YPG'den kaçan 2 teröristin Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine kendiliğinden teslim olduğu belirtilerek, "13 Haziran 2018 günü PYD/YPG bölü terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen (2) şahıs Nusaybin İlçesi Suriye sınırında güvenlik güçlerine silahsız olarak teslim olmuştur. BTÖ mensupları hakkında işlem yapılmak üzere Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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Kızıltepe'de 10 kilo patlayıcı ele geçirildiKızıltepe'de 10 kilo patlayıcı ele geçirildiKızıltepe'de 10 kilo patlayıcı ele geçirildi

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