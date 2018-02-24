Kızıltepe’de 25200 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı

Mardin Kızıltepe ilçesinde yapılan yol kontrolünde 25200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Mardin Emniyetinden yapılan yazılı açıklamada, yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan 1 araç içerisinde 25200 paket gümrük kaçagı sigara yakalandı.

Araç sürücüsü gözaltına alınarak hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.