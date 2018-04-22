Kızıltepe’de aranması olan 14 kişi yakalandı

Mardin’in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan aranması olan 14 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitleri suçlardan aranması olan 14 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslardan 3’ünün organize suç örgütü olduğu ve kesinleşmiş yaklaşık 11 yıl hapis cezasının olduğu öğrenildi. 3 şahsın yapılan işlemlerin ardından cezaevine gönderildiği ve diğer şahısların ise adliyeye sevk edildiği belirtildi.