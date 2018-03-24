Kızıltepe’de aranması olan 21 kişi yakalandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri tarafından araması olan 21 şahıs gözaltına alındı.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede aranması olan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Aramalarda 21 kişi gözaltına alında. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.