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Kızıltepe’de çalıntı çekici bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 17:03 | Son Güncelleme

Şırnak’tan çalınan çekici Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bulundu.Edinilen bilgilere göre, Şırnak’ın Silopi ilçesinde geçtiğimiz günlerde çalınan 73 HA 070 plakalı çekici Mardin’in Kızıltepe ilçesi Aşiti Mahallesi 20 Cadde üzerinde Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince bulundu.

Kızıltepe’de çalıntı çekici bulundu

Şırnak’tan çalınan çekici Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Şırnak’ın Silopi ilçesinde geçtiğimiz günlerde çalınan 73 HA 070 plakalı çekici Mardin’in Kızıltepe ilçesi Aşiti Mahallesi 20 Cadde üzerinde Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince bulundu. Araç, gerekli incelemelerden sonra sahibi Ferhan Şavluk’a teslim edildi.

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