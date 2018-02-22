Kızıltepe’de camiden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir caminin kamera sistemini çaldıktan sonra polis tarafından yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın, 7 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi Hacı Mehmet Camisi’nin kamera sistemi ile kabloları 19 Şubat’ta çalındı. Durumun bildirilmesi üzerine polis, çok yönlü çalışma başlattı. Çalışmada, hırsızlık olayı gerçekleştirenin 23 yaşındaki F.E. olduğu belirlendi. Şahıs, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. 7 ayrı suçtan aranmasının da bulunduğu ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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