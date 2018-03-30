HABER

Kızıltepe’de huzur uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 16:56 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri, “Huzur Uygulaması” yaptı.Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, “Huzur Uygulaması” kapsamında ilçe genelinde denetimler yaptı.

Kızıltepe’de huzur uygulaması

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri, “Huzur Uygulaması” yaptı.
Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, “Huzur Uygulaması” kapsamında ilçe genelinde denetimler yaptı. Polis, ilçede bulunan park, bahçe, okul çevresi ve metruk binalarda aramalar yaptı. Sürücüleri de denetleyen ekipler, kimlik sorgulamaları da gerçekleştirdi.

Kızıltepe’de huzur uygulaması

Kızıltepe’de huzur uygulaması

Milletvekilleri nikaha eşofmanla geldiMilletvekilleri nikaha eşofmanla geldi
Romanya ve Moldova birleşme yolundaRomanya ve Moldova birleşme yolunda
CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldiCHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Nur Yerlitaş'ın son hali herkesi şoke ediyor!

Nur Yerlitaş'ın son hali herkesi şoke ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Polis, hamile kadına dehşeti yaşattı! Silahını çekti ve...

Polis, hamile kadına dehşeti yaşattı! Silahını çekti ve...

Eskişehir'de yemek siparişi veren üniversite öğrencisini sopayla döven kurye konuştu!

Eskişehir'de yemek siparişi veren üniversite öğrencisini sopayla döven kurye konuştu!

Cesedini acil servise kucağında getirmişti... Dilek Bozal cinayetinde sevgiliye tahliye!

Cesedini acil servise kucağında getirmişti... Dilek Bozal cinayetinde sevgiliye tahliye!

16 kişilik araca 53 kişiyi doldurdular! Katliam gibi kaza!

16 kişilik araca 53 kişiyi doldurdular! Katliam gibi kaza!

Antalya'da alkol alıp dilenen yaşlı kadın ortalığı karıştırdı!

Antalya'da alkol alıp dilenen yaşlı kadın ortalığı karıştırdı!

Nikahlı eşine zorla fuhuş yaptırmıştı! Vücudu bozulmasın diye bakın ne yaptı!

Nikahlı eşine zorla fuhuş yaptırmıştı! Vücudu bozulmasın diye bakın ne yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.