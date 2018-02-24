Kızıltepe’de Sigara kaçakçıları yakalandı

Mardin Kızıltepe ilçesinde dur ihtarına uymayan gümrük kaçagı sigara kaçakçıları yakalandı.
Mardin emniyetinden yapılan yazılı açıklamada, yapılan yol kontrolu sırasında, plakasız motorsiklet üzerinde bulunan ve durumundan şüphelenilen,dur ihtarına uymayan 2 şahıs ekiplerce yapılan takipte, şahıslar yakalandı.
Şahısların ellerinde bulunan siyah poşetler kontrol edildiginde, 1000 paket gümrük kaçagı sigara ele geçirildi.
Dur ihtarına uymayan 2 şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.
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