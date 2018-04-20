Kızıltepe’de terör örgütüne ait 3 mağara bulundu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PKK’ya ait 3 mağara ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kızıltepe ilçesi kırsalında yaptıkları operasyonda, terör örgütü PKK’ya ait 3 mağara ele geçirdi. Mağarada bulunan yaşam malzemeleri imha edildi.
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