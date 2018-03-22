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'Kızıma tecavüz etti' deyip öldürmüştü! Şok gerçeği mahkemede öğrendi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 17:28 | Son Güncelleme

Adana'da 17 yaşındaki genci işyerinin önünde tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada dinlenen sanığın tecavüze uğradığı ileri sürülen kızı, öldürülen gencin suçsuz olduğunu söyledi. 15 yaşındaki kız çocuğu, bebeğin babasının kim olduğunu açıkladı.

'Kızıma tecavüz etti' deyip öldürmüştü! Şok gerçeği mahkemede öğrendi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 17 yaşındaki genci işyerinin önünde tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK DURUŞMAYA BAĞLANDI

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Emrah B., maktul Muhammet Reşit Yıldırım’ın babası Ali Yıldırım ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanığın tecavüze uğradığı ileri sürülen kızı F.B. de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Mahkeme başkanı, sanığın devlet korumasına alınan 15 yaşındaki kızı F.B.'nin maktulden hamile kaldığı iddiasıyla ilgili DNA raporunun geldiğini, ceninden alınan örnekler ile öldürülen gençten alınan dokular arasında uyum bulunmadığının belirlendiğini hatırlattı.
Sanık Emrah B. savunmasında, öldürdüğü gencin ailesi ile bir husumetinin olmadığını söyledi.

'KIZIMA 10 DEFA SORDUM'

Ayrıldığı eşinin kendisini telefonla arayarak “Kızımıza tecavüz eden Muhammet Reşit Yıldırım. Kızımızı kandırmış, bir eve götürüp sahip olmuş” dediğini ileri süren Emrah B., "Kızıma 10 defa sordum. Bana her defasında Muhammet Reşit’in ismini verdi. Ben neden suçsuz bir insana bunu yapayım?” dedi.

'BİLEREK ÖLDÜRDÜM'

Yıldırım'ı bilerek öldürdüğünü itiraf eden sanık, "Ona ‘Sen delikanlı mısın? Evlilik vaadiyle kızımı kandırıp sahip olmuşsun. Yaptığın işi temizle’ dedim. Annesini ve babasını istemeye göndermesini istedim. Kendisi de geleceklerini söyledi. Bebeğin babası olmasa dahi bu çocuğun kızıma tecavüz ettiğini biliyorum” iddiasında bulundu.

Mahkeme başkanının, “Nereden biliyorsun?” diye sorması üzerine Emrah B., “Yapmamış insan ‘Bir şey yapmadım' demez mi?” diye cevap verdi.

İTİRAF ETTİ, KİM OLDUĞUNU SÖYLEDİ

F.B. ise kürtajla alınan bebeğin babasının, Yıldırım'ın olmadığını belirtti.

Babasının yengesinin yeğeni M.Ç. tarafından hamile bırakıldığını ileri süren F.B., "Öldürülen Muhammet ile cinsel ilişkiye de girmedim" dedi.

'M.Ç.'YE BİR ŞEY OLUR DİYE KORKTUM'

Mahkeme başkanının, “Daha önce bunları neden söylemedin?” diye sorması üzerine F.B, “Babamdan korktuğumdan dolayı söylemedim. M.Ç’ye bir şey olur, 'babam bir şey yapar' diye korktum. O yüzden Muhammet Reşit’in ismini vermek zorunda kaldım. Onunla 3 ay arkadaşlığımız oldu. Özür dilerim, pişmanım" dedi.

Tekrar söz verilen sanık da "Bir insanın kızı ve eşi bunu yaparsa ben ne yapayım? Yaptığımdan pişmanım, özür dilerim" dedi.
Mahkeme heyeti, duruşmayı karar için erteledi.

OĞLUM SUÇSUZ YERE ÖLDÜRÜLDÜ

Maktulün babası Ali Yıldırım, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun suçsuz yere öldürüldüğünün ortaya çıktığını belirtti.
Yıldırım’ın avukatı Halis Yetkiner, müvekkilinin çocuğunun öldürülmesine neden oldukları iddiasıyla F.B. ile annesi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

DNA RAPORUNDA DOKULAR UYMAMIŞTI

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde 14 Ağustos 2017'de silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Muhammet Reşit Yıldırım'ın işyerinin önündeki hafif ticari araçta tabancayla vurulduğunu belirlemişti. İş arkadaşlarınca aynı araçla hastaneye kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından tutuklanan Emrah B., kızı F.B.'nin maktulün tecavüzü sonucu hamile kaldığını öne sürmüştü.
Emniyet Genel Müdürlüğü Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'ndaki testler sonucu mahkemeye gönderilen DNA raporunda, sanığın kızı F.B.'nin taşıdığı cenin ve maktulden alınan doku örnekleri arasında uyum bulunmadığı kaydedilmişti. (AA)

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Allah ıslah etsin sizi gencecik cocugun sucu neydi
15 yasinda 3 ay onunla gez sonra yengenin kardesinden hamile kal kurtaj yaptir iftira atip birisinin olmesine neden ol bu yasta bunlari yasatan ileride kimlerin basina neler acar
gencecik suçsuz bir çocuğun ölümüne neden olup iftira altında bırakanlara idam!
haydee,şimdi öldürülen gencin babası ne yapsın oğlunu birşey geri getiremez,para pul hiç bir şey acıyı dindirmez yazıklar olsun insanlar şeytan olmuş,nefret ettim böyle insanlardan
al işte suç kimde şimdi suçun kimde olduğunu bilmeme ama gencecik cocuk bir hiç uğruna heba oldu yazık çok yazık
Bak kardeşim kızına kimin tecavüz ettiği bile belli değil. Sen bu kızı nasıl bu kadar boşladın ki ne yaptığından haberin yok? Biz erkek çocuk olarak babamıza hesap veremezsek kemerle dayağı yerdik.
burada ölen gence hakaret edip babayı kahraman gibi gösterenler ne yorum yapacak acaba
bu vicdan azabıyla nasıl yaşayacaksın (tabi vicdanın varsa)
Evet sosyal medyada baba için serbest bırakılsın diye boy boy propaganda yapanlar, boy boy fotoğraf altı yazılarla namusu için öldürdü, serbest bırakılsın diye esip gürleyenler ve bu durumdaki kişiler için af bekleyenleri görmek istiyoruz. Hiçbir şey insan hayatından önemli değildir, önce iyi insanlar yetiştirmeliyiz. bu tür olaylarda da adaletin iyi çalışıp suçluyu suçsuzu ortaya çıkarmasını beklemeliyiz.
o yüzden diyorumki adalet karar vermeli bureysel ceza verilnemeli
kız babayı hapse gönderdi, şimdi rahat eder.
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