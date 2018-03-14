'Kızıma tecavüz etti' diyerek öldürdü, bebek başkasının çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da 8 ay önce F.B.'yi (13) tecavüz edip hamile bıraktığı iddiasıyla F.B.'nin babası Emrah B. (44) tarafından öldürülen Muhammet Reşit Yıldırım'ın (17) yapılan DNA testiyle bebeğin babası olmadığı ortaya çıktı.

Olay, 14 Ağustos'ta merkez Yüreğir İlçesi Yavuzlar Mahallesi Kışla Caddesi'nde meydana geldi. Bir elektronik firmasında çalışan Muhammet Reşit Yıldırım, iş yerinin kamyonetine bindiği sırada, Emrah B.'nin tabancalı saldırısına uğradı. Yıldırım'a 4 el ateş ederek yaralayan Emrah B., kaçmaya çalışırken polisler tarafından suç aleti tabanca ile yakalandı. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

'HAMİLE BIRAKTI ÖLDÜRDÜM'

Kanlar içinde kalan Yıldırım ise vurulduğu kamyonet ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ancak yapılan müdahalelere rağmen öldü. Gözaltına alınan Emrah B. sağlık kontrolüne getirildiği sırada, "Öldürdüğüm kişi 13 yaşındaki kızıma tecavüz etti. Ben bu cinayeti, başka kızların başına gelmesin diye işledim. Sayın Cumhurbaşkanım size yalvarıyorum, bir kanun çıkarın bu tecavüzcülerin gereken cezasını verin" dedi. Emrah B., tutuklandı. Tecavüze uğradığı öne sürülen F.B.'nin ise, psikolojisi bozulduğu için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördü.