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'Kızımın doğum gününde, cebimde 50 kuruşum var' deyip köprüye çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 13:07 | Son Güncelleme

ADANA'da simit satarak geçimini sağlamaya çalışan Ş.Y.

'Kızımın doğum gününde, cebimde 50 kuruşum var' deyip köprüye çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da simit satarak geçimini sağlamaya çalışan Ş.Y. (39), Seyhan Nehri'nin üzerinden geçen köprünün korkuluklarına çıktı. Kızının doğum gününde, cebinde 50 kuruşu olduğunu söyleyen Ş.Y.'yi, nehre atlarken son anda polisler yakalayıp kurtardı.
Olay, Dilberler Sekisi Otoyol Köprüsü'nde meydana geldi. İddaya göre, 6 aydır iş bulamayan ve simit satarak geçimini sağlamaya çalışan Ş.Y., sabah abdest alıp, çocuklarıyla vedalaşarak evden çıktı. Seyhan Nehri'nin üzerinden geçen köprüye gelen Ş.Y., korkuluklara çıktı. Kendisini nehre atacağını söyleyen Ş.Y.'yi, polis uzun süre inka etmeye çalıştı.
'45 KİLOYA DÜŞTÜM?
Ş.Y., 50 milyar borcu olduğunu iddia ederek, "Bugün 13 yaşındaki kızımın doğum günü, bırakın ona hediye almayı cebimde ekmek alacak para yok. Şu halime bakın, 45 kiloya düştüm. Böyle baba mı olur. Ben hiçbir şey istemiyorum. Bir işim olsun, evime peynir, zeytin alayım yeter" dedi. Bu sırada Ş.Y., cebindeki 50 kuruşu polisin üzerine attı. Ş.Y., kendisini korkuluklardan boşluğa bırakmak üzereyken, polisler hamle yaptı. Polisler, son anda yakaladıkları Ş.Y.'yi, korkuluklardan çekip aldı. Ş.Y., ifade için polis merkezine götürüldü.

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'Kızımın doğum gününde, cebimde 50 kuruşum var' deyip köprüye çıktı'Kızımın doğum gününde, cebimde 50 kuruşum var' deyip köprüye çıktı'Kızımın doğum gününde, cebimde 50 kuruşum var' deyip köprüye çıktı'Kızımın doğum gününde, cebimde 50 kuruşum var' deyip köprüye çıktı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kendini lider sanip saraylarda boy gösteren bunca yıllık insanlık tarihinde.hep bu durumlar olur.kimileri bazı insanları ezerek...yukarılara çıkar ve acin halinden anlamaz...saraylarda oturup kendi çocuklarını zengin Edip halkı budurumlara düşüren bir yönetim.elbet birgün Allah'ın karşında hesap verecek kul hakkı yenimmismi hesap sorulacak...
İnsan kendisi için herşeye katlanıyorda evlat söz konusu olunca ip kopuyor işte böyle. Sürekli her yerde, her fırsatta ve her konuda milletin karşısında esip, gürleyip, türlü palavrayı sıkan sayın siyasiler iyi bakın ve görün bu fotoğrafı . İşte bu, yarattığınız gerçek Türkiye'nin ve onun 1500 yıllık geleneği sürdürüp, yağlı koyun sürüsü adderek etinden, kanından herşeyinden doymaz bir iştahla beslenmekte olduğunuz biçare ve sahipsiz kalmış halkının, gerçeğin resmidir. Varsa veya azıcık kaldıysa vicdanınızın sesini bir dinleyin, toptan düşün yakasından, gölge yapmayın belki güneşi görebilir.
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