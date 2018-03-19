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Kızına 8 yıl cinsel istismarla suçlanan babaya 30 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 14:56 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 17 yaşındaki öz kızına 9 yaşından bu yana birçok kez nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Oğuz Ş.

Kızına 8 yıl cinsel istismarla suçlanan babaya 30 yıl hapis cezası

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 17 yaşındaki öz kızına 9 yaşından bu yana birçok kez nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Oğuz Ş. (41), 30 yıl hapse mahkûm edildi.
Manavgat'ta otellerde çalışan Oğuz Ş., 2009- 2017 yılları arasında değişik zamanlarda öz kızı A.Ş.'ye nitelikli cinsel istismarda bulundu. Önce arkadaşlarına başından geçenleri anlatan A.Ş., daha sonra annesine de durumu aktardı. Anne-kız birlikte polise giderek Oğuz Ş.'den şikâyetçi oldu. Adli tıp raporlarında ruhsal durumunun bozulduğu belirlenen A.Ş.'nin psikolojik destek aldığı belirtildi. Polis tarafından gözaltına alınan Oğuz Ş. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Oğuz Ş. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlamasıyla dava açıldı.
BAKANLIK MÜDAHİL OLDU
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da müdahil olduğu Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmalarda A.Ş.'nin ifadesi psikolog bilirkişi eşliğinde alındı.
Kızının psikolojik destek aldığını ve Oğuz Ş.'den şikâyetçi olduğunu belirten M.Ş., sanığın kendisinden de uygun olmayan cinsel isteklerde bulunduğunu söyledi.
MAĞDURUN KARDEŞİ VE ARKADAŞI DA KONUŞTU
Duruşmalarda Oğuz Ş.'nin oğlu M.Y.Ş. de tanık olarak ifade verdi. Duruşmada tanık olarak ifade veren İ.Y. ise arkadaşı olan A.Ş.'nin kendisine cinsel istismara uğradığını anlattığını ancak ilk başta kimin olduğunu söylemediğini, daha sonra ise babası olduğunu söylediğini aktardı.
'İFTİRA VE KUMPAS' DEDİ
Duruşmalardaki ifadesinde sanık Oğuz Ş. ise kendisine büyük kumpas kurulduğunu ve iftira atıldığını, asla böyle bir eylemi gerçekleştirmediğini iddia etti.
Duruşmalarda tanıkların verdiği ifadelerin ardından savcı, sanığın öz kızına cinsel istismarda bulunduğunu belirterek, sanığın beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, samimi müşteki, mağdur ve tanık beyanlarıyla alınan adli raporlar göz önünde tutularak sanığın mağduru iddia edilen şekilde istismar ettiğinin anlaşıldığını vurguladı. Savcı, sanık Oğuz Ş.'nin öz kızına birden fazla nitelikli cinsel istismar suçunu işlediği gerekçesiyle cezalandırılmasını istedi.
'BÖYLE BİR SUÇU KABUL ETMİYORUM'
Karar duruşmasında mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık Oğuz Ş., "İddiaları kabul etmiyorum. Ben kızımı 2013 yılında dövdüm, ağzını, burnunu kırdım. Bana iftira atıyor. Ben daha önce 1600 kişilik kız öğrenci yurdunda çalıştım, böyle bir olay olmadı. Ben böyle bir suçu kabul etmiyorum" dedi.
30 YIL HAPİSLE CEZALANDIRILDI
Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Oğuz Ş.'ye 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan 20 yıl hapis cezası verdi. Sanığın suçu birinci derecede yakın akrabasına yönelik işlediği için cezayı yarı oranında artırarak 30 yıla çıkaran mahkeme heyeti, eylemi birden fazla gerçekleştirdiği için cezayı 45 yıl olarak belirledi. Mahkeme heyeti, süreli hapis cezalarının 30 yıldan fazla olamayacağı gerekçesiyle sanık Oğuz Ş.'yi temyiz yolu açık olmak üzere 30 yıl hapse mahkûm etti.

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Kızına 8 yıl cinsel istismarla suçlanan babaya 30 yıl hapis cezası

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