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Kızına cinsel istismarda bulunan babanın yargılanmasına başlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 12:44 | Son Güncelleme

Eskişehir’de 13 yaşındaki kızına 5 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan ve suçunu itiraf eden sanığın yargılandığı davanın duruşması başladı.Eskişehir 1.

Eskişehir’de 13 yaşındaki kızına 5 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan ve suçunu itiraf eden sanığın yargılandığı davanın duruşması başladı.
Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında; tutuklu sanık Ertuğrul Ç. (39), istismara uğrayan E.Ç.’nin annesi E.Ç. ve avukatları hazır bulundu. Baba Ertuğrul Ç. yaptığı savunmada suçunu itiraf etti.
Anne E.Ç. ise "Ben olayı Çocuk Şubede öğrendim. Gözümle bir şey görmedim. Şikayetçiyim ve cezalandırılmasını istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti tutuklu sanık Ertuğrul Ç.’nin tutukluluk haline devam kararı verirken, duruşmayı 13 Mart tarihine erteledi.

Olayın geçmişi
Cinsel istismara uğrayan E.Ç. (13) olayı geçtiğimiz Ocak ayında okulunda bulunan rehberlik öğretmenine anlatmış, öğretmen de polise haber vermiş ve inceleme başlatılmıştı. İnceleme ve soruşturmanın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan baba Ertuğrul Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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