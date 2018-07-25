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Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 20 yıl hapis istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2018 14:05 | Son Güncelleme

BURSA'da, Y.Ç.'ye (18) cinsel istismarda bulunmakla suçlanan, aralarında kızın babasının da bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, Y.Ç.'ye (18) cinsel istismarda bulunmakla suçlanan, aralarında kızın babasının da bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına başlandı. 20 yıla hapsi istenen sanıklardan baba S.Ç., avukatı olmadığı için savunma yapmadı.
Olay, şu anda liseye giden Y.Ç.'nin, rehber öğretmenine mektup yazarak yaşadıklarını anlatmasıyla ortaya çıktı. Öğretmenin de durumu Cumhuriyet Savcılığına bildirmesiyle soruşturma başlatıldı. Baba S.Ç. (51), Y.Ç.'ye ilkokul 2'nci sınıftan 8'inci sınıfa kadar, kızın akrabası olan A.Y. (61), 8'inci sınıftan 11'inci sınıfa kadar, komşu S.K. (63), 2017 yılında 3 kez cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuklandı. Yine akraba olan E.Ü. (52) ise eyleminin tehdit ve sarkıntılık boyutunda kaldığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Tutuklu sanıklar S.Ç. ve A.Y., 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', S.K., 'reşit olmayanla cinsel ilişki', tutuksuz sanık E.Ü. ise 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçlarından Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada hakim karşısına çıktı.
3 yıldan 20 yıla kadar değişen hapis cezaları talep edilen sanıklardan A.Y. ve S.K., mahkemedeki savunmalarında suçlamayı kabul etmedi. Baba S.Ç. ve tutuksuz sanık E.Ü. ise duruşmada avukatları olmadığı için savunma yapmadı.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan S.K.'nın, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

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