Kızını boğan annenin yeni doğurduğu bebeği devlet korumasında

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, 4 ay önce hastanede gözlem altındayken ağlamasına öfkelendiği kızı Zekiye Sayhan'ı (4) serum hortumuyla boğan Zeynep Atalay'ın doğurduğu kız bebeği, mahkeme kararıyla devlet korumasına alındı.
Mardin'de 3 yıl önce eşinden boşanıp Adıyaman Adliyesi'ne isteği üzerine tayin edilen memur Zeynep Atalay, geçen 4 Şubat'ta rahatsızlanınca kaldığı yuvadan yüksek ateş ve kusma şikayetleriyle Adıyaman Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne götürülen kızı Zekiye Sayhan'ı ağladığı için sinirlenip serum hortumuyla boğdu. Hemşire ve doktorların müdahalesine rağmen beyin ölümü gerçekleşen minik Zekiye, 42 gün sonra 19 Mart'ta yaşamsal fonksiyonları tükenince hayatını kaybetti. Mardin'de toprağa verilen Zekiye Sayhan'ın tutuklanarak Adıyaman Cezaevi'ne konulan annesi Zeynep Ataman, geçen Salı günü doğum sancıları tutunca jandarma nezaretinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne götürüldü. Zeynep Ataman, burada kız bebek dünyaya getirdi. Sağlıklı olarak dünyaya gelen bebek, mahkeme kararıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından devlet korumasına alındı. Zeynep Ataman ise 48 saatin sonunda yeniden cezaevine götürüldü.
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