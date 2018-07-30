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Kızını evinde ölü buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 15:31 | Son Güncelleme

KARAMAN'da anne Havva Sert, 3 gündür haber alamadığı kızı Fatma Sert'i (24) evinde ölü buldu.

Kızını evinde ölü buldu

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da anne Havva Sert, 3 gündür haber alamadığı kızı Fatma Sert'i (24) evinde ölü buldu. Kızının daha önce dövüldüğünü belirten Sert, ''İki hafta önce de birileri kızımı dövmüş, burnunu falan kırmış. Polise şikayette bulunmuştu'' dedi. 16 yaşında evlenen, 17 yaşında anne olan, eşinden boşanan Fatma Sert'in kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.
Olay, bugün öğle saatlerinde Başakşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Havva Sert, yalnız yaşayan kızı Fatma Sert'ten 3 gündür haber alamayınca evine gitti. Kapı açılmayınca, çilingir çağıran Havva Sert, eve girdiğinde kızını hareketsiz halde buldu. Polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Sağlık görevlileri Fatma Sert'in öldüğünü belirledi. Fatma Sert'in cesedi, otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 16 yaşında evlenen, 17 yaşında anne olan ve şiddetli geçimsizlik sonucu boşandığı belirtilen Sert'in kesin ölüm nedeninin de yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Evde çok sayıda hap ve alkol şişesi bulan polis, Fatma Sert'in ölüm nedenini araştırıyor.
Kızının daha önce dayak yediğini belirten Sert, ''Kızıma 3 gündür ulaşamıyordum. Çilingir yardımıyla eve girdim. İki hafta önce de birileri kızımı dövmüş, burnunu falan kırmış. Polise şikayette bulunmuştu'' dedi.

​FOTOĞRAFLI

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