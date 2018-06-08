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Kızını yaralayıp, damadını öldüren baba cezaevinde öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2018 11:39 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Çiğli ilçesinde, cipini ateşe vererek, evden dışarı çıkmasını sağladığı damadını pompalı tüfekle vurup öldürüp, kızını da ağır yaraladığı gerekçesiyle yargılandığı davada müebbet ve 20 yıl hapis cezası alan Ali Aksoy (70), cezaevinde akciğer kanserinden yaşamını yitirdi.

Kızını yaralayıp, damadını öldüren baba cezaevinde öldü

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde, cipini ateşe vererek, evden dışarı çıkmasını sağladığı damadını pompalı tüfekle vurup öldürüp, kızını da ağır yaraladığı gerekçesiyle yargılandığı davada müebbet ve 20 yıl hapis cezası alan Ali Aksoy (70), cezaevinde akciğer kanserinden yaşamını yitirdi.
Olay, geçen yıl 8 Şubat'ta Sasalı Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde park halindeki ciplerinin yandığını gören Murat Osmanoğlu (54) ve eşi Özlem Osmanoğlu (46) dışarı çıktı. Bu sırada Ali Aksoy, para anlaşmazlığı yaşadığı damadı Murat Osmanoğlu ile kızı Özlem'e pompalı tüfekle ateş açtı. Murat Osmanoğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Özlem Osmanoğlu ağır yaralandı. Olay sonrası kaçan Ali Aksoy, İzmir'in Dikili ilçesinde yakalanıp, tutuklandı. Aksoy hakkında, Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandı. Aksoy, damadı Murat Osmanoğlu'nu 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Duruşmadaki iyi hali ve pişmanlığını belirtmesi nedeniyle bu ceza müebbet hapis cezasına indirildi. Aksoy, kızı Özlem Osmanoğlu'nu öldürmeye teşebbüsten ise 20 yıl hapse çarptırıldı.
Akciğer kanseri olan Ali Aksoy, cezasını çektiği İzmir'deki Buca Cezaevi'nde dün yaşamını yitirdi.

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