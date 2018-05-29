HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kızının çığlıklarını duydu, Seyhan Nehri'ne atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 03:14 | Son Güncelleme

Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen otomobilde bulunan Gizem Koz (22), suya atlayan baba Nuri Koz (46) tarafından aracın camı kırılarak kurtarıldı.

Olay, Seyhan Nehri üzerinde bulunan Eski Baraj kapaklarında meydana geldi. İddiaya göre Nuri Koz, kızı Gizem Koz (22) ile birlikte iftar saatini beklemek için otomobille Seyhan Nehri kıyısına geldi. Bir süre otomobil içinde oturan Nuri Koz, bir arkadaşını görünce aracın el freninin çekmeden aşağı indi. Bu sırada Gizem Koz'un içinde bulunduğu otomobil nehre düştü. Suya gömülen aracın içindeki kızının çığlıklarını duyan baba ise suya atladı.

Kahraman baba, otomobil içinde nehre düşen kızını kurtardı

TAŞLA CAMI KIRDI

Aracın kapısını açamayan babaya çevredeki vatandaşlar camı kırması için taş attı. Taşla aracın ön camını kıramayan baba, daha sonra otomobilin yolcu bölümündeki camı kırarak kızını kurtardı. Çevrede balık tutan vatandaşlarda suya atlayarak baba Koz'a yardım etti. Büyük korku ve panik yaşayan Gizem Koz ise kıyıya çıkarıldı.

Kahraman baba, otomobil içinde nehre düşen kızını kurtardı

Olay yerine çağırılan 112 ekibi, eli kesilen Nuri Koz'a müdahale etti. Gizem Koz ise sedyeye yatırılarak sakinleştirilmeye çalışıldı. Olayın aniden olduğunu söyleyen Nuri Koz, "Nasıl oldu anlamadım, araç birden suya düştü. Kızımı kurtardım, gerisi önemli değil" dedi.

Kahraman baba, otomobil içinde nehre düşen kızını kurtardı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

PARTNERBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdiBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdi
KTC'de cinnet getiren anne öz oğlunu bıçaklayarak öldürdüKTC'de cinnet getiren anne öz oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Fethiye'de iki İngiliz turistin çadırda cesetleri bulundu Fethiye'de iki İngiliz turistin çadırda cesetleri bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kahraman baba adana Seyhan

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dönemde 20'nin altında bakan olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dönemde 20'nin altında bakan olacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan NTV canlı yayınında Muharrem İnce itirafı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan NTV canlı yayınında Muharrem İnce itirafı!

Ev sahipleri dikkat! Son 4 gün!

Ev sahipleri dikkat! Son 4 gün!

Ünlü oyuncu Ufak Tefek Cinayetler'e veda etti

Ünlü oyuncu Ufak Tefek Cinayetler'e veda etti

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
KTC'de cinnet getiren anne öz oğlunu bıçaklayarak öldürdü

KTC'de cinnet getiren anne öz oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Fethiye'de iki İngiliz turistin çadırda cesetleri bulundu

Fethiye'de iki İngiliz turistin çadırda cesetleri bulundu

Niğde'de halk otobüsü, AK Parti seçim bürosuna daldı

Niğde'de halk otobüsü, AK Parti seçim bürosuna daldı

Başakşehir'de bavul içinde ceset bulunmuştu! Görüntüleri ortaya çıktı

Başakşehir'de bavul içinde ceset bulunmuştu! Görüntüleri ortaya çıktı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

Ölümle yaşam arasındaki 30 dakika! Baba oğul selde birbirine sarılıp direndi

Ölümle yaşam arasındaki 30 dakika! Baba oğul selde birbirine sarılıp direndi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.