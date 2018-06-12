Kızının gözleri önünde eşini yastıkla boğarak öldürmüş (2)

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Muğla'da eşi tarafndan yastıkla boğularak öldürülen 28 yaşındaki Nur Ş., için bugün ikindide baba ocağının bulunduğu Ula ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Nur Ş.'nin cenazesi Ula Merkez Camiesi'ne getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Cenaze törenine Nud Ş.'nin 9 yaşındaki kızı E.T.Ş., babası Önder Özkan, annesi Emine Özkan, amcası İlyas Özkan, diğer yakınları ve sevenleri katıldı. Cenazede, anne Emine ve baba Önder Özkan güçlükle ayakta durabildi. Özkan çiftinin kızlarının tabutuna sarılıp ağlaması yüreleri dağladı.
Acılarının büyük olduğunu söyleyen amca İlyas Özkan, taziyeleri kabul edip, "Halis Ş., yeğenim Nur Ş.'ye şiddet uyguluyordu. Zaten aralarında geçimsizlik vardı. Kendisine 'Yürümüyorsa boşan gel. Elbirliği ile sana bakarız' diyorduk. Ama o yuvasına sahip çıkmak için kabul etmedi. Bunu canı ile ödedi. Olan çocuklarına oldu. Şimdi kızları bu psikoloji ile nasıl büyüyecek" dedi.
Kılınan namazın ardından Nur Ş.'nin Ula Yeni Mezarlık'a götürülen cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi. E.T.Ş., uzun süre annesinin mezarı başında dua edip, çiçek dikti. Annesinin mezarına su döken E.T.Ş.'yi yakınları teselli etmeye çalıştı.
Cihan KAYA / ULA (Muğla), (DHA)
FOTOĞRAFLI
TANAP hizmete girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açılışta müjde: 10 bin kişiye istihdam olacak!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!
Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!
Samsun'da kan donduran olay! Önce hayvanı sonra karısını dövdü!
Trump'ın kızı ve damadı geçen yıl 82 milyon dolar kazandı
'Arkadaşız' demişti, ünlü şarkıcının evinde yakalandı
8 bacaklı 'ahtopot kuzu' görenleri şaşırttı!
Trump'tan Kuzey Kore liderine araba şov
'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'
Bademcik ameliyatı solunum yolu hastalıkları riskini artırıyor
YouTube'dan müzik dinleyen kişilere kötü haber!
Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında
Ucuz iPhone bu yüzden gecikmiş!
ALES bu yıl üç defa yapılacak! YÖK kararını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum