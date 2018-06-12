HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kızının gözleri önünde eşini yastıkla boğarak öldürmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2018 12:29 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde eşi Nur Ş.'yi (28) öldürüp, ardından da bileklerini keserek intihara kalkışan Halis Ş.'nin (38) ifadesinde, "Eve geç geldiğim için tartışmaya başladık.

Kızının gözleri önünde eşini yastıkla boğarak öldürmüş

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde eşi Nur Ş.'yi (28) öldürüp, ardından da bileklerini keserek intihara kalkışan Halis Ş.'nin (38) ifadesinde, "Eve geç geldiğim için tartışmaya başladık. Kendimi kaybettim. Elime geçirdiğim yastıkla boğdum, pişmanım" dediği belirtildi. Çiftin 9 yaşındaki kızları E.Ş.'nin ise cinayete tanıklık ettiği, korkarak odasına girip kapıyı kapatarak ağladığı ortaya çıktı.
Yatağan İlçesi Atatürk Mahallesi Ahmet Toksöz Caddesi'nde oturan kaynak işçisi 1 çocuk babası Halis Ş., dün sabah işe gitmeyince arkadaşları merak edip, cep telefonuyla aradı, ulaşamayınca da evine gitti. Zili çalan mesai arkadaşları, kapı açılmayınca polise haber verdi. Gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdiği evde, Halis Ş. ve eşi Nur Ş.'yi yerde hareketsiz yatarken buldu. Çiftin 9 yaşındaki kızları E..Ş. ise odasında ağlarken bulundu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nur Ş.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Eşini boğarak öldürdükten sonra, yanındaki falçatayla bileklerini keserek intihara kalkıştığı belirlenen Halis Ş. ise ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çiftin, güçlükle sakinleştirilen kızları, yakınlarına teslim edildi.
Ev kadını Nur Ş.nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemeleriin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Halis Ş. ise tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
CİNAYETE TANIKLIK ETMİŞ
Polisin odasında ağlarken bulduğu çiftin kızlarının, cinayete tanıklık ettiği ortaya çıktı. Küçük çocuğun, olay sırasında korkup odasına kaçtığı, kapıyı kapatarak ağlamaya başladığı ifade edildi.
AYRILIP YENİDEN BİR ARAYA GELMİŞLER
Halis Ş.'nin polisteki ifadesinde, "Evlendiğimiz zamandan bu yana tartışmalar yaşıyorduk. 2011'de ayrıldıktan sonra tekrar birleştik. Aynı sorunlarımız devam ediyordu. Eşim sürekli çevresindekilere boşanmaktan söz ediyordu. Olay günü, eve geç geldiğim için tartışmaya başladık. Kendimi kaybettim. Elime geçirdiğim yastıkla boğdum, pişmanım" dedi.
Halis Ş., işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Kızının gözleri önünde eşini yastıkla boğarak öldürmüşKızının gözleri önünde eşini yastıkla boğarak öldürmüşKızının gözleri önünde eşini yastıkla boğarak öldürmüş

PARTNERHiçbir şey olmamış gibi!Hiçbir şey olmamış gibi!
Devrilen kamyonun kasasındaki saman çuvalları yola saçıldıDevrilen kamyonun kasasındaki saman çuvalları yola saçıldı
Beşiktaş'ta patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kameradaBeşiktaş'ta patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Muğdat Çelik, Galatasaray'a imzayı atıyor

Muğdat Çelik, Galatasaray'a imzayı atıyor

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

24 Haziran seçimleri son anket sonucu! 'Kürt seçmen Erdoğan'ı destekliyor' dedi oy oranlarını açıkladı

24 Haziran seçimleri son anket sonucu! 'Kürt seçmen Erdoğan'ı destekliyor' dedi oy oranlarını açıkladı

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bayram için tatil planı yapanlar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin

Bayram için tatil planı yapanlar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin

Binadan gelen koku cinayeti ortaya çıkardı: 3 kişi gözaltında

Binadan gelen koku cinayeti ortaya çıkardı: 3 kişi gözaltında

Trabzon'da bir doktor eşinin ‘sevgilisini’ kaçırmaya kalkıştı

Trabzon'da bir doktor eşinin ‘sevgilisini’ kaçırmaya kalkıştı

Muğla'da dehşet! Eşini boğarak öldürdü ardından bileklerini keserek intihara kalkıştı

Muğla'da dehşet! Eşini boğarak öldürdü ardından bileklerini keserek intihara kalkıştı

Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

Ankara'da iki erkek arkadaşın dehşet gecesi! Öldürüp tecavüz etti

Ankara'da iki erkek arkadaşın dehşet gecesi! Öldürüp tecavüz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.