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'Kızınız öldürüldü, yerde yatıyor'

YAŞAM HABERLERİ | 24.01.2018 14:16 | Son Güncelleme 4 saat önce

İstanbul Sultangazi’de 2 yıldır eşiyle birlikte yaşayan 27 yaşındaki Elham Atıfı evinde öldürülmüş olarak bulundu. Olayın ardından kayıplara karışan katil zanlısı eşi Mohammadullah R. Van’da saklandığı evde polis ekiplerince yakalandı.

Olay Sulltangazi’de 17 Ocak günü meydana geldi. Kendini Hamza ismiyle tanıtan bir şahıs Elham Atıfı’nın Avusturya’da yaşayan annesini arayarak kızının öldürüldüğünü söyledi.

Telefonun ucundaki ses İstanbul’dan aradığını, adının Hamza olduğunu söyleyip, “Kızınız öldürüldü, şu an yerde yatıyor” diyerek telefonu kapattı.

Bunun üzerine kızını telefonla arayarak ulaşamayan Afgan uyruklu anne Roquia Jawlar, İstanbul’a gelerek Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren ekipler, maktulün akrabasından teyit edilen Gazi Mahallesi, 1290 sokaktaki adrese baskın yaptı. Başından sert bir cisimle darbe alan genç kadının cesedine ulaşıldı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, tarafından yürütülen çalışma sonucunda katil zanlısı Mohammadulah R.’nin daha önceden İnsan kaçakçılığı suçundan gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı. Suç ortaklarının Van’da olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Van İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile birlikte gerçekleştirilen çalışmada ilk etapta 3 kişi gözaltına alındı. Daha sonra Hacı Bekir Mahallesi’nde bir eve yapılan baskında şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Yakalanarak emniyete getirilen katil zanlısı Mohammadulah R. polise verdiği ifadesinde eşiyle, ailesi yüzünden tartıştığını söyledi. Eşinin kendisine tokat attığını söyleyen katil zanlısı, "Bana tokat atınca kendimi kaybettim. Elime geçen bir sopayla ona vurdum. Yere düşüp bir daha kalkmadı. Bunun üzerine korkup oradan kaçtım" dedi.

Mohammadullah R. emniyette yapılan sorgunun ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı eş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

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cinayet istanbul elfam atıfı

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