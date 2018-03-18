Kızırmak’ta kaybolan genç üçüncü günde bulunamadı

Samsun’un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri’nde kaybolan gencin arama çalışmalarından üçüncü günde de bir netice alınamadı.
Bafra’da Kızılırmak Köprüsü’nden atlayarak kaybolan Osman Ertekin’i arama çalışmalarının üçüncü gününde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinden 9, Samsun Deniz Polisinden 7 , Sinop Deniz Polisinden 4, Samsun Sahil Güvenlikten 7 ve AFAD ekibinden 17 kişi olmak üzere toplam 44 kişilik ekip katıldı.
Titiz bir şekilde yürütülen çalışmalarda balık adamlar Kızılırmak Nehri’ni tararken AFAD ekipleri de karadan aramalarını sürdürdüler. 12 saat süren çalışmalar sonucunda Kızılırmak Nehri’nde kaybolan Osman Ertekin’in izine rastlanmadı. Akşam havanın kararmasıyla çalışmalar sonlandırılırken yarın sabah çalışmalara devam edileceği öğrenildi.
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