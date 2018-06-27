Kızlarını kaçıran Suriyeliyi dövüp, polise teslim ettiler

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da Suriyeli 15 yaşındaki F.Z.H.'yi motosikletle kaçırdığı idida edilen Hasan El M.'yi yakalayan genç kızın ailesi, şüpheliyi dövdükten sonra polise teslim etti.
Olay, Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi'nde meydana geldi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçan Ali H., ailesiyle birlikte Adana'ya yerleşti. İddiaya göre, günlük işlerde çalışarak geçimini sağlayan Ali H., işten geldiğinde kızı F.Z.H.'nin evde olmadığını gördü. Günlerce kızlarını arayan aile, çevredeki güvenlik kameralarını incelediğinde kızın tanımadıkları birinin motosikletiyle gittiğini gördü. Bunun üzerine aile, durumu polise bildirdi. Polis, F.Z.H.'yi kaçıranın Suriyeli Hasan El M., olduğunu tespit ederek zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Bir süre sonra baba Ali H., Hasan El M.'yi bulup kızını kurtardı. Kızlarını kaçıran Suriyeliyi ise bağladıktan sonra döven Ali H. ve yakınları daha sonra şüpheliyi polise teslim etti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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