KKKA şüphesiyle hastaneye kaldırılan çiftçi öldü

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Özvatan ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye getirilen Nurettin Alakuş (36), hayatını kaybetti.
Özvatan ilçesinde çiftçilik yapan, evli ve 2 çocuk babası Nurettin Alakuş'un, 1 hafta önce tarlada çalıştığı sırada bacağına kene yapıştı. Kendi imkanlarıyla keneyi çıkaran Alakuş, ertesi gün yüksek ateş şikayetiyle Özvatan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. KKKA şüphesiyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Alakuş, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, öldü. Alakuş'un cenazesi, bugün Özvatan ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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