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KKTC açıklarında mülteci teknesi battı: 16 ölü (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 15:24 | Son Güncelleme

 KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Karpaz Yarımadası açıklarında, içinde yaklaşık 160 Suriyeli mültecinin bulunduğu tekne battı.

Sefa KARAHASAN/ LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Karpaz Yarımadası açıklarında, içinde yaklaşık 160 Suriyeli mültecinin bulunduğu tekne battı. İlk belirlemelere göre 16 kişi yaşamını yitirirken, Türkiye ve KKTC sahil güvenlik ekipleri 105 kişiyi kurtardı. Diğer kişilerin arandığı bildirildi.
Karpaz Yarımadası Yeni Erenköy sahil kasabası sahiline 16 mil uzaklıkta, içinde Avrupa'ya gitmek isteyen Suriyeli mültecilerin bulunduğu tekne, sabah saatlerinde battı. Tekne battığı ihbarına alan Türkiye ve KKTC sahil güvenlik ekipleri hemen alarma geçti. Bölgedeki ticari gemiler de kurtarma çalışmalarına katıldı.
Yapılan arama- kurtarma çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan KKTC Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, şu ana kadar 16 kişininin cesedine ulaşıldığını belirterek, "105 kişi canlı olarak kurtarıldı. Kurtarılanlardan 1'i ağır yaralı. Türkiye ve KKTC sahil güvenlik ekipleri olaya müdahale etti. Çalışmalar sürüyor. Kayıp kişileri denizde arama çalışmaları sürüyor" dedi.
Kurtarılanların sağlık durumu ağır olanların dışındakinin Türkiye'ye götürüleceği bildirildi.
Öte yandan bölgedeki hava şartlarının olumsuz olmadığı bildirilirkten, teknenin neden battığı araştırılıyor.

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