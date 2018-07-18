KKTC açıklarında mülteci teknesi battı: 19 ölü (3)

AKINCI: UMARIM AKDENİZ MÜLTECİ MEZARLIĞI OLMAKTAN ÇIKAR
KKTC'nin Karpaz Yarımadası açıklarında içinde yaklaşık 160 Suriyeli mültecinin bulunduğu teknenin batması ve 19 kişinin yaşamını yitirmesi ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Kıbrıs açıklarında yeni bir facia daha yaşandı. Türkiye ile KKTC yaşanan faciaya müdahale ediyor. Kurtarılan mültecilerin yanında, ölümler de oldu. Akdeniz, mülteci mezarlığı olmaktan çıkarılmalı. Bizler mültecilerle ilgili olarak üzerimize düşen görevi yapacağız. Bir mülteci bize getirildi, ona en iyi şekilde bakılacak" dedi.
Bu arada KKTC Karpaz Yarımadası açıklarında 13 Mayıs’ta da bir tekne batmış, 9 mülteci hayatını kaybetmişti.
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