HABER

KKTC açıklarında mülteci teknesi battı: 19 ölü (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 17:33 | Son Güncelleme

AKINCI: UMARIM AKDENİZ MÜLTECİ MEZARLIĞI OLMAKTAN ÇIKAR KKTC'nin Karpaz Yarımadası açıklarında içinde yaklaşık 160 Suriyeli mültecinin bulunduğu teknenin batması ve 19 kişinin yaşamını yitirmesi ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Kıbrıs açıklarında yeni bir facia daha yaşandı.

AKINCI: UMARIM AKDENİZ MÜLTECİ MEZARLIĞI OLMAKTAN ÇIKAR
KKTC'nin Karpaz Yarımadası açıklarında içinde yaklaşık 160 Suriyeli mültecinin bulunduğu teknenin batması ve 19 kişinin yaşamını yitirmesi ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Kıbrıs açıklarında yeni bir facia daha yaşandı. Türkiye ile KKTC yaşanan faciaya müdahale ediyor. Kurtarılan mültecilerin yanında, ölümler de oldu. Akdeniz, mülteci mezarlığı olmaktan çıkarılmalı. Bizler mültecilerle ilgili olarak üzerimize düşen görevi yapacağız. Bir mülteci bize getirildi, ona en iyi şekilde bakılacak" dedi.
Bu arada KKTC Karpaz Yarımadası açıklarında 13 Mayıs’ta da bir tekne batmış, 9 mülteci hayatını kaybetmişti.

PARTNERTarih belli oldu! Ve geri sayım başladıTarih belli oldu! Ve geri sayım başladı
Manavı öldürüp, bacaklarını keserek varille ırmağa attılar (4)- YenidenManavı öldürüp, bacaklarını keserek varille ırmağa attılar (4)- Yeniden
Havalimanında 9 metreden düşen Rus çocuk yaralandıHavalimanında 9 metreden düşen Rus çocuk yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması!

AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması!

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı

Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı

İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!

İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!

İstanbul'a tatile gelen genç model 5.kattan düştü! Ölümle pençeleşiyor

İstanbul'a tatile gelen genç model 5.kattan düştü! Ölümle pençeleşiyor

Dolandırıldığını iddia ederek megafonla parasını istedi

Dolandırıldığını iddia ederek megafonla parasını istedi

‘Ölmeden trene de binelim’ demişler

‘Ölmeden trene de binelim’ demişler

Kanyonda piknik yaptıkları sırada baraj kapakları açıldı

Kanyonda piknik yaptıkları sırada baraj kapakları açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.