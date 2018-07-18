KKTC açıklarında mülteci teknesi battı: 19 ölü

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Karpaz Yarımadası açıklarında, içinde yaklaşık 160 Suriyeli mültecinin bulunduğu tekne battı. İlk belirlemelere göre 19 kişi yaşamını yitirirken, Türkiye ve KKTC sahil güvenlik ekipleri 103 kişiyi kurtardı. Diğer kişileri arana- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Karpaz Yarımadası Yeni Erenköy kasabası sahiline 16 mil uzaklıkta, içinde Avrupa'ya gitmek isteyen Suriyeli mültecilerin bulunduğu tekne, sabah saatlerinde battı. Tekne battığı ihbarına alan Türkiye ve KKTC sahil güvenlik ekipleri hemen alarma geçti. Türkiye ve KKTC sahil güvenlik gemilerinin kurtarma çalışmalarına bir helikopter de katıldı. Bölgedeki ticari gemiler de arama- kurtarma çalışmalarına katıldı. Denizden kurtarılan mülteciler, bölgeden geçen ticari gemilere alınırken, batan teknede kaç mültecinin bulunduğu kesin olarak bilinmiyor.

Yapılan arama- kurtarma çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan KKTC Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, şu ana kadar 16 kişinin cesedine ulaşıldığını belirterek, "103 kişi sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılanlardan 1'i ağır yaralı. Türkiye ve KKTC sahil güvenlik ekipleri olaya müdahale etti. Çalışmalar sürüyor. Kayıp kişileri denizde arama çalışmaları sürüyor" dedi.