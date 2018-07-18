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KKTC açıklarında mülteci teknesi battı: 19 ölü (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 21:15 | Son Güncelleme

KURTARILANLAR VE CENAZELER MERSİN'DE KKTC Karpaz Yarımadası açıklarında batan gemideki Suriyeli mültecilerden sağ kurtarılan ve aralarında yaralılarında bulunduğu 103 kişi ile yaşamını yitiren 19 kişinin cenazesi Sahil Güvenlik feribotları tarafından Mersin'in Taşucu Limanı'na getirildi.

KKTC açıklarında mülteci teknesi battı: 19 ölü (5)

KURTARILANLAR VE CENAZELER MERSİN'DE
KKTC Karpaz Yarımadası açıklarında batan gemideki Suriyeli mültecilerden sağ kurtarılan ve aralarında yaralılarında bulunduğu 103 kişi ile yaşamını yitiren 19 kişinin cenazesi Sahil Güvenlik feribotları tarafından Mersin'in Taşucu Limanı'na getirildi. Kurtarılanlar burada AFAD, Kızılay ekipleri tarafından karşılandı. Sağlık kontorülenden geçirilen kazazedelere, Türk Kzılayı tarafından hazırlanan yemekler dağıtıldı. Durumu kısmen daha ciddi olan kişiler ise hastaneye sevk edildi.
Bu arada Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 6 Cumhuriyet Savcısı da limanda hazır bulundu.

Mustafa ERCAN - Mehmet OKUR - Akif ÖZDEMİR-Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/MERSİN, (DHA)

FOTOĞRAFLI

KKTC açıklarında mülteci teknesi battı: 19 ölü (5)KKTC açıklarında mülteci teknesi battı: 19 ölü (5)KKTC açıklarında mülteci teknesi battı: 19 ölü (5)KKTC açıklarında mülteci teknesi battı: 19 ölü (5)

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