KKTC'de dehşet! Önce arabasıyla işyerine daldı, ardından eski sevgilisine mermisi bitene kadar sıktı!

Olay, Girne'ye bağlı Ozanköy'de meydana geldi. Oktay Şölen ile bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Ayşen K. telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından Şölen, arabasına atlayıp Ayşen K.'nın çalıştığı bara gitti.
ARACINI MASA VE SANDALYELERİN ÜZERİNE SÜRDÜ
Oktay Şölen, aracını mekanın önünde kurulan masa ve sandalyelerin üzerine sürdü. Masalarda bulunan müşteriler sağa sola kaçışıp, canlarını zor kurtarırken, aracından inen Şölen, bu kez de bezbol sopasıyla işyerinin camlarını kırdı.
ESKİ SEVGİLİSİNİN OLDUĞU ALANA KURŞUN YAĞDIRDI
Ardından silahını çıkaran Oktay Şölen, Ayşen K.'nın bulunduğu alana kurşun yağdırdı. Ayşen K. kaçarak canını kurtarırken, mekan çalışanları ve müşteriler mermisi biten Oktay Şölen'i yakalayıp etkisiz hale getirdi. Elleri ayakları bağlanan Şölen, gelen polis ekiplerine teslim edildi.
OLAY ANINI BİR MÜŞTERİ SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLEDİ
Olay anı ise bir müşteri tarafından saniye saniye görüntülendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Osman Şölen, 'Katle teşebbüs', 'Kanunsuz ateşli silah taşıma, ateş etme' ve 'Kasti hasar' suçlarından mahkemeye çıkarıldı.
"SİNİR HASTASIYIM TEDAVİ GÖRÜYORUM"
Ayşen K.'yı öldürmek için işyerine gittiğini söyleyen Oktay Şölen, "Sinir hastayım, tedavi görüyorum ve ağır haplar kullanıyorum. Hastaneye gitmek istiyorum" dedi. Tutuklanan Oktay Şölen, cezaevine konuldu. (DHA)
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