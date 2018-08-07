“KKTC Modern Sanat Müzesi”nin temelleri YDÜ’de atılıyor

LEFKOŞA, (DHA)- YAKIN Doğu Üniversitesi tarafından sanatsal yaratıcılığı kitlelere ulaştırma, kültürel kimliği uluslararası sanat ortamıyla paylaşmak ve toplumun sanatla bütünleşmesini sağlamak amacıyla kurulan “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi”nin temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın katılımıyla yapılacak.

“Kıbrıs Modern Sanat Müzesi” temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başta olmak üzere, Başbakan Tufan Erhürman, bakanlar, devlet ve hükümet yetkilileri yanında Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile davetli misafirlerin katılımıyla, 9 Ağustos 2018 Perşembe günü, saat 09.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’nde gerçekleşecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk Modern Sanat Müzesi olma özelliğini taşıyacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, modern ve çağdaş alandaki tüm yapıtların sergilenmesine fırsat verebilecek bir alt yapıyla ve mimariyle inşa edilecek.

MÜZE 20 BİN METREKARE ALANA SAHİP OLACAK

20 bin metrekare kapalı alana sahip, 6 katlı Yakın Doğu Üniversitesi ‘’Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’’ bin 300 kişilik fuaye salonu, 4 kalıcı koleksiyon salonu, 2 geçici koleksiyon salonu, 2 fotoğraf sergi salonu ve 3 heykel koleksiyon sergi salonu ile birlikte toplam 14 salondan oluşuyor. Sanat dünyasıyla ilgili konferans ve sempozyumların gerçekleştirilebileceği 120’şer kişilik sinevizyon ve konferans salonu, ender eserlerin analiz ve restorasyonlarının yapılacağı stüdyo ve laboratuvarlar, fotoğraf stüdyosu, fotoğraf ve restorasyon laboratuvarı, uzman ofisleri, sinevizyon salonu, toplantı odaları, özel eserlerin korunması için iklimlendirilmiş depolar, tamir ve bakım atölyeleri yer aldığı müzede ayrıca sanat tarihine ışık tutacak tam donanımlı bir kütüphane ve arşiv bulunuyor.