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“KKTC Modern Sanat Müzesi”nin temelleri YDÜ’de atılıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 17:04 | Son Güncelleme

YAKIN Doğu Üniversitesi tarafından sanatsal yaratıcılığı kitlelere ulaştırma, kültürel kimliği uluslararası sanat ortamıyla paylaşmak ve toplumun sanatla bütünleşmesini sağlamak amacıyla kurulan “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi”nin temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın katılımıyla yapılacak.

LEFKOŞA, (DHA)- YAKIN Doğu Üniversitesi tarafından sanatsal yaratıcılığı kitlelere ulaştırma, kültürel kimliği uluslararası sanat ortamıyla paylaşmak ve toplumun sanatla bütünleşmesini sağlamak amacıyla kurulan “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi”nin temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın katılımıyla yapılacak.

“Kıbrıs Modern Sanat Müzesi” temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başta olmak üzere, Başbakan Tufan Erhürman, bakanlar, devlet ve hükümet yetkilileri yanında Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile davetli misafirlerin katılımıyla, 9 Ağustos 2018 Perşembe günü, saat 09.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’nde gerçekleşecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk Modern Sanat Müzesi olma özelliğini taşıyacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, modern ve çağdaş alandaki tüm yapıtların sergilenmesine fırsat verebilecek bir alt yapıyla ve mimariyle inşa edilecek.

MÜZE 20 BİN METREKARE ALANA SAHİP OLACAK

20 bin metrekare kapalı alana sahip, 6 katlı Yakın Doğu Üniversitesi ‘’Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’’ bin 300 kişilik fuaye salonu, 4 kalıcı koleksiyon salonu, 2 geçici koleksiyon salonu, 2 fotoğraf sergi salonu ve 3 heykel koleksiyon sergi salonu ile birlikte toplam 14 salondan oluşuyor. Sanat dünyasıyla ilgili konferans ve sempozyumların gerçekleştirilebileceği 120’şer kişilik sinevizyon ve konferans salonu, ender eserlerin analiz ve restorasyonlarının yapılacağı stüdyo ve laboratuvarlar, fotoğraf stüdyosu, fotoğraf ve restorasyon laboratuvarı, uzman ofisleri, sinevizyon salonu, toplantı odaları, özel eserlerin korunması için iklimlendirilmiş depolar, tamir ve bakım atölyeleri yer aldığı müzede ayrıca sanat tarihine ışık tutacak tam donanımlı bir kütüphane ve arşiv bulunuyor.

“GELECEK NESİLLERE İLHAM KAYNAĞI OLACAK İZLER BIRAKILACAK”

Yakın Doğu Üniversitesi olarak ülkemizin önemli bir eksikliğinin giderilmesi konusunda girişimler başlattıklarını dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, sanat müzesinin oluşturulması için yeni bir misyon üstlenildiğini belirtti.

Doç. Dr. Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Suat Günsel’in vizyonu ve girişimi ile başlatılan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile ülke sanatımızın dünya ile buluşması sağlanacak. Özellikle gençlerin çağdaş ve modern sanata, tasarıma, mimariye olan ilgisini önemsiyoruz. Modern, çağdaş ve yerel kültürle bütünleşen bir sanat anlayışıyla sürdürülebilir ve gelecek nesillere ilham kaynağı olacak izler bırakmak istiyoruz” dedi.

Modern bir mimari tasarıma sahip olacak müzenin, salonları, laboratuvarları, stüdyoları ve atölyeleriyle Yakın Doğu coğrafyasında örnek teşkil edeceğini dile getiren Doç. Dr. İrfan S. Günsel, hem ülke sanatının dünyaya açılmasına hem de kültürel mirasın korunarak geleceğe aktarılmasına öncülük edecek müzenin müze-toplum ilişkisinin de geliştirilerek müze kültürünün yaygınlaşmasına da vesile olmasını temenni etti.

(FOTOĞRAF)

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