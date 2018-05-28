KKTC'de cinnet getiren anne öz oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Ali RUHLUEL / 28 Mayıs LEFKOŞA,(DHA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cinnet getiren anne 7 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Cinayeti duyan 64 yaşındaki dede de fenalaşarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Başkent Lefkoşa'ya bağlı Gönyeli'de Atatürk caddesi üzerinde bir binada oturan 36 yaşındaki Bilge Lord Kunduracı, akşam saatlerinde tartıştığı 7 yaşındaki Ercan Kaya Kunduracı isimli oğlunu karın bölgesinden bıçakladı. 7 yaşındaki talihsiz çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi. Bağrışmaları duyan komşularının polise haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Cinayete şahit olan Ercan Kaya Kunduracı'nın dedesi 64 yaşındaki Tahir Lord yerde hareketsiz yatarken bulundu. Hastaneye kaldırılan Tahir Lord tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Lord'un kalp krizi nedeniyle öldüğü belirlendi. Cinayet zanlısı anne Bilge Lord Kunduracı, gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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